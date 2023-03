Diletta Cupidi, a 8 anni da Moricone allo show di Chiambretti

Otto anni, la passione per il ballo e gli allenamenti col pattinaggio. Tra i cento bambini scelti in tutta la Penisola per il suo prossimo show di Pietro Chiambretti “La Tv Dei 100 e Uno” – tre puntate in onda dal 15 marzo su Canale5 che porterà sul palco solo baby artisti – ci sarà anche una piccola della Città del Nord Est, Diletta Cupidi. Abita a Moricone Diletta e frequenta la terza elementare.

I casting

E’ stata la mamma, Danila Fioravanti, a farla partecipare al casting. “Una casualità – racconta la mamma- Abbiamo saputo della trasmissione per caso, vedendo un post sui social, e abbiamo deciso di provare. Cercavano bambine spigliate. La sorellina maggiore di Diletta, Martina 10 anni, ha rinunciato. Diletta ha partecipato e ce l’ha fatta. E’ stata bravissima e divertente ai provini. E’ stata subito scelta”.

Superato anche il secondo casting in presenza dello stesso Chiambretti, la piccola di Moricone ha cominciato le registrazioni. “Per quattro week end consecutivi l’abbiamo accompagnata a Milano per registrare. Per lei è stato un grande divertimento scoprire la tv dall’interno”.

Diletta nel programma ballerà, una passione naturale. Motivo di orgoglio anche per il papà, Fabio.

“Diletta in realtà non studia ballo, ma prende lezioni di pattinaggio a Palombara, come la sorella – aggiunge mamma Danila – Come ha imparato a ballare? Forse le ho trasmesso io la passione. Di sicuro esercitandosi con la sorella con Tik Tok. Ma la sua forza è un’altra. Diletta, è molto curiosa, si lancia nelle novità”,

Un debutto importante per la piccola di Moricone. Chiambretti crede molto nel suo show, una novità nel mondo televisivo. Sul palco ci saranno 100 bambini e lui. Da qui il titolo “La Tv Dei 100 e Uno”. “Non è un talent: non c’è giuria, non c’è gara, non c’è giudizio e non ci sono vip che danno voti alzando le palette, perché non ce n’è bisogno – ha illustrato così Chiambretti a Sorrisi il suo programma – Se a 6-10 anni d’età arrivano in tv in prima serata e si esibiscono, ciascuno con il proprio talento, vuol dire che sono già bravissimi”. E Diletta lo è.

Diletta con la sorellina maggiore Diletta Cupidi