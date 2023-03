TIVOLI – Torna la Fiera di San Giuseppe, varchi Ztl non attivi per mezza giornata

Domenica 19 marzo a Tivoli torna la Fiera di San Giuseppe.

L’evento, che attrae da anni migliaia di visitatori, si svolgerà dalle prime ore del mattino fino al tramonto e interesserà diversi punti della città, nello specifico:

piazza Domenico Tani, via Colsereno, piazza San Vincenzo, largo G. Baja, via del Governo, piazza del Comune, piazza del Governo, via S. Sinferusa, piazza Sabucci, vicolo del Melangolo, via Lione, via Munazio Planco, vicolo Todini, via Parmegiani, via di Ponte Gregoriano, piazza delle Erbe, piazza Rivarola, via Palatina, piazza Palatina, piazza del Plebiscito, via Sante Viola, via I. Missoni.

“Aspettiamo di vedere il nostro centro storico popolarsi di bambine e bambini, ragazze e ragazzi, di tutti i cittadini e gli avventori che da anni non mancano questo tradizionale appuntamento – afferma il Sindaco di Tivoli Giuseppe Proietti -. Gli artigiani e i produttori locali che esporranno le loro merci sono, per la nostra Città, una ricchezza, che in questa occasione abbiamo la possibilità di riscoprire e di valorizzare“.

Nelle piazze indicate saranno dislocati i banchi con specifiche merceologiche di vendita:

– Piante e fiori: Piazza Plebiscito

– Animali (pesciolini, uccellini, pulcini): Piazza D.Tani

– Articoli artigianali creati attraverso un processo produttivo tradizionale o manuale posto in essere nell’area geografica del Comune di Tivoli e della Valle dell’Aniene: Via Palatina

– Prodotti agro-alimentari tipici locali la cui area di produzione è riconducibile al territorio tiburtino e alla Valle dell’Aniene): Via Palatina

– Articoli in legno, vimini, rame, ferro battuto: Piazza Rivarola.

Durante la manifestazione il centro storico non sarà servito dai mezzi Cat.

Dalle ore 5 alle 10 e dalle ore 18 alle 24 è prevista la sospensione degli accessi Ztl nelle zone:

Varco 1 – piazza Massimo, 7

Varco 2 – via del Colle, 98

Varco 3 – via dei Sosii

Varco 4 – via Colsereno

Dalle ore 07 alle 10 e dalle ore 18 alle 20 è prevista la sospensione degli accessi Ztl nelle zone:

Varco 5 – via Inversata