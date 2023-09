Fedez in ospedale per una emorragia interna: “Mi hanno salvato la vita”

“Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Mi hanno salvato la vita“. Fedez, dal suo profilo Instagram, conferma le voci di un suo improvviso malore con relativo ricovero in ospedale a Milano. La moglie Chiara Ferragni è rientrata da Parigi, dove si trovava per la Fashion Week.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti“, scrive il rapper che da ieri è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale Fatebenefratelli di Milano. Contemporaneamente, la moglie pubblica una storia sul proprio profilo, con due cuori sovrapposti.

Fedez si è sentito male giovedì sera, mentre in tv, su Sky, andava in onda la terza puntata delle audizioni di X Factor, registrata quest’estate, il talent show che lo vede di nuovo dietro al bancone dei giudici insieme ad Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Morgan.

La corsa verso l’ospedale più vicino la sua abitazione nel quartiere di CityLife a Milano: non il San Raffaele, dove si fece curare l’anno scorso, ma il Fatebenefratelli Sacco di Milano.

L’arrivo al pronto soccorso e dunque l’immediata diagnosi. Il rapper è attualmente ricoverato nel reparto di chirurgia: “Mi hanno fatto due trasfusioni di sangue. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita“.

Un periodo difficile

A marzo 2022 l’altro ricovero e la scelta sempre di parlarne coi fan: “Il tumore non è un simpatico convivente”.

Fedez per parlare della sua malattia aveva scelto sempre Instagram.

“Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)“. Inizia così il messaggio social in cui il rapper ha chiarito i problemi di salute che aveva già annunciato una settimana fa.

“A due giorni dall’intervento sto bene e non vedo l’ora di tornare a casa dai miei figli. Ci vorrà un po’. Grazie ai medici, chirurghi e infermieri che mi sono stati accanto in questi giorni intensi. Un grazie immenso anche per tutti i messaggi di supporto e di positività che mi avete fatto arrivare“.