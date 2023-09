MONTECELIO – Le Vunnelle in mostra al lavatoio

L’antico lavatoio di Montecelio ospita una mostra sulla “Vunnella”, l’abito tradizionale del borgo tramandato da generazioni di donne. Si potrà assistere alla singolare mostra oggi, sabato 30 settembre, dalle 18 alle 22.30 in via Santa Maria. Si terranno anche dimostrazioni del ricamo in oro.

Dopo la sfilata storica di domenica 24 settembre con 300 vunnelle indossate tra donne e bambine, la vunnella torna così protagonista a Montecelio. Apertura straordinaria anche per il Museo della Vunnella.

L’allestimento straordinario al Lavatorio è stato pensato per accogliere i turisti nell’ambito del programma di aperture straordinarie per la Ryder Cup.

Porte aperte fino a tarda sera anche al museo archeologico Rodolfo Lanciani nell’ex convento del San Michele: oggi dalle 10 e fino alle 22.30, domani dalle 10 alle 18. E visite guidate alla Rocca Medievale domenica primo ottobre dalle 10 alle 16.

Il programma

Museo Lanciani

Via XXV Aprile

Sabato 30, dalle ore 10.00 alle ore 22.30

Domenica 1, dalle ore 10.00 alle ore 18.00

Per info e prenotazioni Museo Civico: prenotazionemuseolanciani@gmail.com; 351.8373511

Rocca di Montecelio

Apertura con visita guidata presso la Rocca Medievale risalente al X – XIV sec., incastonata sulla cima del meraviglioso borgo di Montecelio.

Per informazioni e prenotazione visite guidate Rocca: prenotazionemuseolanciani@gmail.com; 351.8373511

Museo della Vunnella

Apertura del tipico Museo, sito in via Servio Tullio n. 3 a Montecelio, in cui sono esposti i vestiti storici degli abitanti del borgo risalenti al ‘700.

Per informazioni: 328.8674778

Lavatoio

Mostra del vestito tipico e dimostrazione di ricamo anche in oro all’interno dello storico ed affascinante lavatoio risalente al ‘700. Il Lavatoio si può ammirare in Via Santa Maria n. 34 a Montecelio.

Giorni e orari di apertura Museo Vunnelle e Lavatoio:

Sabato 30, dalle ore 18.00 alle ore 22.30.

Per informazioni: 328.8674778

Guidonia, la Città di Fondazione – Trekking Urbano

“Camminando nella Storia” attraverso il Trekking Urbano: Visita guidata all’interno dello storico

Aeroporto Alfredo Barbieri di Guidonia con tour speciale presso la DSSE (direzione superiore studi ed esperienze) e nella Città di Fondazione di architettura razionalista risalente al 1937.

La partenza è prevista per le ore 9 presso la Parrocchia Beata Vergine di Maria sita in Via Camarotta Adorno n.3 a Guidonia.

Giorni e orari:

Sabato 30 e Domenica 1, dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Per informazioni e prenotazioni: 328.4557181