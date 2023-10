Il calcio del Nord-Est – La stagione non decolla: Real Monterotondo e Tivoli ancora ko

Si è giocata la 4a giornata di Serie D. Le due squadre del Nord-Est, impegnate nel girone F della quarta divisione nazionale, sono nuovamente incappate in una sconfitta. All’Ottavio Pierangeli di Monterotondo Scalo gli eretini hanno perso per 1-0 contro i marchigiani del Fossombrone, in gol con Casolla. Seppur di misura, quella incassata ieri è la terza sconfitta in quattro partite. I giallorossblu, infatti, navigano in acque scure al penultimo posto in classifica con soli 3 punti.

Anche per la Tivoli il cielo è tutt’altro che sereno. A Notaresco è arrivata la seconda sconfitta stagionale. I padroni di casa hanno steso i tiburtini con un 3-0 senza appello. Marcature di Ranieri, Saccomanni e Bonfiglio. Gli amarantoblu sono fermi a quota 6 punti in classifica.

In Eccellenza il Villalba impatta contro il Pomezia, che lo ha fermato sul 2-2. Nel girone B è arrivata invece un’altra vittoria per il Vicovaro che, imponendosi per 2-1 sul Roccasecca, è salito a 7 punti in classifica.

In Promozione, Fiano Romano e Monterotondo 1935 hanno vinto e convinto contro Poggio Mirteto e Tor Lupara e comandano a punteggio pieno il girone B. Battuta d’arresto invece per il Riano, che capitola davanti ad un solidissimo Settebagni. Solo un pareggio per la Sanpolese.

Nel girone C domenica da cancellare e per lo Zena Montecelio, che ha perso 4-3 con il Bellagra, e per il Villa Adriana, che si è arreso 2-1 alla Polisportiva De Rossi. Nel girone D, infine, vittoria per la Polisportiva Sant’Angelo Romano che si è imposta per 2-1 sulla VIS Subiaco.