𝗜𝗡𝗔𝗨𝗚𝗨𝗥𝗔𝗧𝗔 𝗟𝗔 𝗡𝗨𝗢𝗩𝗔 𝗔𝗨𝗟𝗔: “𝗟𝗔 𝗖𝗔𝗦𝗔 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔” 𝗔 𝗦𝗔𝗡 𝗣𝗢𝗟𝗢 𝗗𝗘𝗜 𝗖𝗔𝗩𝗔𝗟𝗜𝗘𝗥𝗜!

รˆ con grande emozione che oggi abbiamo inaugurato la nuova aula: “La Casa Della Musica” a San Polo dei Cavalieri. Un momento storico che segna i 160 anni dalla sua fondazione avvenuta nel 1863.

L’ atmosfera carica di entusiasmo, con la presenza di illustri ospiti, ha reso questa giornata ancora piรน speciale.

Tra i presenti: il Sindaco Simone Mozzetta, il Maresciallo Danilo Iacona e il Parroco don Gaetano Maria Saccร . L’ Amministrazione Comunale, ha contribuito in modo significativo alla realizzazione di questo progetto, insieme ai sacrifici e ai risparmi degli stessi componenti. Il loro impegno e contributo, รจ stato fondamentale per far diventare “La Casa Della Musica” una realtร concreta.

Il Concerto Bandistico presente al completo, sotto la vigile ed attenta direzione del Mยฐ Guglielmo de Luca . Ogni nota “suonata” รจ un tributo alla passione e all’amore per la musica che anima questa comunitร .

Non possiamo dimenticare la maestria e la professionalitร … e un particolare riconoscimento al Mยฐ Luciano De Luca, che ha contribuito in modo significativo alla crescita artistica dei musicisti.

Il Capo Banda nonchรฉ vicesindaco Matteo Filoni, il quale ha dimostrato un impegno straordinario per portare avanti questo progetto.

“La casa della musica” รจ stata restaurata e abbellita sotto la costante “direzione” dell’ architetto Domenico Giubilei, anch’egli membro della Banda. Grazie all’ architetto, l’aula risplende di nuova luce, accogliendo musicisti e appassionati, nazionali e internazionali, in uno spazio moderno e funzionale, perfetto per esplorare le meraviglie del mondo musicale.

La partecipazione della popolazione รจ stata straordinaria, dimostrando interesse verso la musica nella vita di questa comunitร .

Grazie a tutti coloro che hanno contribuito, sia “sul pentagramma” che “giocando con le note”, per rendere possibile tutto questo.

Il vostro impegno e dedizione sono stati fondamentali per trasformare un sogno in realtร .

In questa giornata di festa, vogliamo ringraziare in modo particolare il Presidente dell’Associazione musicale Francesco Giubilei, che ha dimostrato un impegno instancabile nell’organizzazione di questo evento. Senza il suo supporto e la sua passione, “La casa della musica” non sarebbe ciรฒ che รจ oggi.

La nuova aula, rappresenta un luogo di incontro e di crescita per i giovani talenti musicali di San Polo dei Cavalieri. รˆ un luogo in cui la passione per la musica puรฒ essere coltivata, dove le note si fondono e creano armonie che toccano l’ anima.

Siamo certi che “La casa della musica” diventerร un faro culturale per tutta la comunitร , ispirando generazioni future di musicisti.

Oggi, mentre celebriamo i 160 anni dalla fondazione di questa istituzione, guardiamo al passato con gratitudine e al futuro con entusiasmo.

“La casa della musica” รจ pronta a scrivere nuove pagine di storia musicale, grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo meraviglioso progetto. Auguriamo a questa straordinaria “aula” un futuro luminoso e pieno di melodie che riempiranno il cuore dei samplolesi.

“๐˜œ๐˜ฏ ๐˜ฑ๐˜ข๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ญ๐˜ข ๐˜ฎ๐˜ถ๐˜ด๐˜ช๐˜ค๐˜ข…, รจ ๐˜ค๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฆ ๐˜ถ๐˜ฏ ๐˜ถ๐˜ฐ๐˜ฎ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ฆ๐˜ฏ๐˜ป๐˜ข ๐˜ช๐˜ญ ๐˜ณ๐˜ฆ๐˜ด๐˜ฑ๐˜ช๐˜ณ๐˜ฐ!”. (๐˜‹๐˜ฐ๐˜ฏ ๐˜Ž๐˜ข๐˜ฆ๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ ๐˜”๐˜ข๐˜ณ๐˜ช๐˜ข ๐˜š๐˜ข๐˜ค๐˜ค๐˜ขฬ€)