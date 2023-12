Gli appuntamenti del week end in attesa del Natale

Il bianco e il rosso, l’atmosfera magica. Col Natale alle porte, nel week end dal giorno dell’Immacolata al 10 dicembre, città e piccoli borghi propongono mercatini, sagre e feste. La scelta di Tiburno.tv

NATALE A VILLA ADRIANA

A Villa Adriana, la Confraternita di Sant’Antonio Abate, insieme a vari comitati e all’Asd Villa Adriana Calcio presentano, per l’8 e 9 dicembre dalle 14:30 alle 17, “Natale a Villa Adriana”.

Presso il parco Andersen si svolgerà l’evento solidale “Dona un giocattolo”, in cui i bambini potranno portare un giocattolo che non usano più, che verrà donato ai bambini meno fortunati.

Si potranno fare foto con Babbo Natale, che arriverà insieme al suo pony, esprimere desideri e tanto altro.

Ma le sorprese non finiscono qui: con l’arrivo degli elfi, arriveranno anche giochi, baby dance, discoteca e zucchero filato, divertimento assicurato.

LA MAGIA DI TIVOLI

L’Alberone illuminato, il mercatino natalizio a piazza Garibaldi, la casa di Babbo Natale alle Scuderie Estensi e il trenino di Babbo Natale in giro per la città. A Tivoli atmosfera magica per grandi e piccini.

VILLANOVA SUL GHIACCIO

Villanova, dall’8 dicembre al 7 gennaio presso il parcheggio adiacente al circolo bocciofilo di via Cavour, propone “Villanova sul Ghiaccio”.

Il venerdì, dalle 16:30, si accenderanno le luminarie con musiche Natalizie, nell’attesa di Babbo Natale, che arriverà con il suo laboratorio, pronto a far divertire i più piccoli.

Sabato, sempre dalle 16:30, sarà il turno dell’esibizione della scuola di Musica “Concertus”, ma si potrà anche scrivere la letterina a Babbo Natale.

La domenica, invece, l’appuntamento è alle 12 con l’Arrosticino Day, mentre alle 16 doppio appuntamento con l’esibizione della scuola di ballo “Emozione Danza” di Pamela Spagnolo e si avrà di nuovo la possibilità di scrivere la letterina a Babbo Natale. L’area food sarà presente tutti i weekend.

IL VILLAGGIO DI BABBO NATALE A COLLE FIORITO

Dal giorno dell’Immacolata, per un mese, aprirà il Villaggio di Colle Fiorito. Nel pomeriggio di venerdì 8 l’animazione dedicata ai più piccoli. Babbo Natale, poi, li attenderà nel suo chalet durante tutti i weekend per la consegna delle letterine e per scattare insieme una foto ricordo.

Street food, concerti ed esibizioni completano il programma di questa edizione che terminerà con l’arrivo della Befana il 6 gennaio.

IL MERCATINO A CASTEL MADAMA

Anche Castel Madama si unisce ai mercatini dell’artigianato tipici natalizi, previsti per venerdì 8 e domenica 17 dicembre, dalle 11 alle 21 presso il Parco dei Collicelli.

Numerosi gli espositori e gli artigiani del territorio che decideranno di partecipare: infatti, presso le bancarelle, si potranno trovare articoli di artigianato, hobbistica e oggettistica varia per collezionisti e curiosi, ma soprattutto tantissimi prodotti tipici.

Venerdì 8 alle 17 il Concerto dell’Immacolata nella chiesa di San Michele Arcangelo in ricordo di Pierfrancesco Sciò.

A PALOMBARA NELLA CASA DEGLI ELFI

A CANALE MONTERANO “CHRISTAMS IS COMING”

Per il programma “Christmas is coming”, Canale Monterano, oltre al mercatino di Natale previsto per l’8 dicembre, propone il Regno degli Elfi per domenica 10 dicembre, dalle 11 alle 18.

Un percorso natalizio, che si articolerà nel centro storico, in cui si potranno incontrare numerose attrazioni dedicate proprio alla festività che ormai è alle porte, con golose pietanze, musiche, luci, canti e balli natalizi.

Alle 11 aprirà l’Ufficio postale di Babbo Natale a cura dell’Inchiostro del Futuro, a seguire il laboratorio di circo per bambini e dopo si assisterà ad uno spettacolo acrobatico, il tutto a cura della scuola di circo Tribulé.

Dalle 13 alle 15 la No Funny Stuff Jug Band si esibirà, mentre alle 14:15 sarà il turno della scuola di danza A.S.D. Glissade, e alle 15:30 toccherà all’esibizione della banda musicale E. D’Aiuto e allo spettacolo delle Majorettes.

Una volta terminato l’appuntamento con gli spettacoli musicali, si continua con Il Regno Ghiacciato: animazione per bambini, a cura di R.I Animazioni, fino alle 18.

Il costo del biglietto è di 5 euro.

LA SAGRA

Si ricorda, inoltre, per il weekend dall’8 al 10 dicembre, l’11° edizione della Sagra del Pangiallo e della Polenta a Riano.

Dalla mostra-mercatino enogastronomico all’intrattenimento per i bambini, non mancheranno le occasioni per divertirsi e assaporare il Pangiallo, tipico dolce natalizio a base di frutta secca, miele, uva passa e canditi.

Inoltre, il Castello Boncompagni-Ludovisi resterà aperto per poter visitare i presepi e due premi verranno assegnati: uno al miglior Pangiallo e l’altro al miglior presepe.