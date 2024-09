GUIDONIA – Addio Tommaso Verga, pioniere dell’informazione locale

Si è spento dopo una lunga malattia nella tarda serata di ieri, sabato 7 settembre, Tommaso Verga, sindacalista, giornalista, fondatore e direttore di molte testate di informazione locale “Tendenze”, “Hinterland” e “Globalist” sia cartacee sia sul web.

Verga aveva 80 anni.

Lascia la moglie Gianna e i figli Ivan e David, che gli sono stati accanto fino all’ultimo respiro nella sua abitazione di via Tiburtina, al Bivio di Guidonia.

I funerali di Tommaso Verga saranno celebrati domattina 9 settembre alle 11 presso la chiesa di Santa Sinforosa a Bagni di Tivoli, in via Tiburtina 240.

In un post sulla Pagina Facebook i Democratici di Tivoli ne ricordano le innumerevoli battaglie sociali e politiche da uomo sempre libero, a fianco della sinistra e dei lavoratori.

“Una grande perdita per l’informazione libera e per tutto il movimento democratico del territorio – si legge in una nota del Pd tiburtino – Alla famiglia e ai suoi compagni e amici, le più sentite condoglianze di tutti i Democratici di Tivoli”.