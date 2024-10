GUIDONIA – Sgombero dei rom, il Comune: “Case liberate pacificamente”

Gli appartamenti occupati sono stati liberati pacificamente grazie all’eccellente lavoro delle Forze dell’Ordine.

E’ in sintesi il contenuto del comunicato stampa divulgato nella serata di oggi, giovedì 17 ottobre, dall’amministrazione comunale di Guidonia Montecelio al termine delle operazioni di sgombero degli appartamenti di recente occupati dai rom provenienti dal campo dell’Albuccione nell’immobile confiscato alla criminalità organizzata di via Giotto, nel quartiere residenziale di Pichini.

“La procedura di liberazione è stata gestita in maniera ottimale – si legge nella nota del Comune di Guidonia Montecelio – Tutti gli appartamenti liberati sono stati consegnati all’Agenzia per l’amministrazione dei beni confiscati alla criminalità, che li ha blindati per evitare successive occupazioni.

Gli occupanti, all’esito di una intelligente mediazione con gli operatori delle Forze dell’Ordine e con i nostri Servizi Sociali, sono usciti pacificamente dall’immobile e non sono tornati all’interno del campo dell’Albuccione, oramai in via di superamento”.

“Oggi, ai Pichini di Guidonia Montecelio – prosegue la nota del Comune – si è dimostrato come la collaborazione interistituzionale produca risultati sul piano della legalità e della sicurezza senza minare la dignità delle persone e senza sottovalutare le situazioni di fragilità sempre presenti in circostanze come questa.

Desideriamo ringraziare la Prefettura di Roma, e direttamente il Prefetto Lamberto Giannini, che ha coordinato l’intervento, il Questore di Roma, Roberto Massucci, che ha pianificato con ordinanza di servizio le operazioni di sgombero, dirette dal Dirigente del Commissariato di Tivoli, cui hanno concorso Polizia di Stato, Arma di Carabinieri, Guardia di Finanza e Vigili del Fuoco.

In ultimo, ma con grande considerazione, ringraziamo anche i numerosi agenti della nostra Polizia Locale intervenuti e tutto il personale dell’Assessorato ai Servizi Sociali.

Come deciso in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica, continuerà l’impegno delle Autorità provinciali di pubblica sicurezza per il definitivo superamento del campo abusivo di via Albuccione”.