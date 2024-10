Intrappolata in un’intercapedine, volpe salvata dai vigili del fuoco

L’hanno ritrovata all’interno di un’intercapedine al piano terra di uno stabile del quartiere Trieste, a Roma.

Lo stabile di via Pola al quartiere Trieste di Roma

Così stamane, giovedì 17 ottobre, una squadra dei Vigili del fuoco della sede centrale di Via Genova è intervenuta in Viale Pola 9 per il salvataggio di una piccola Volpe.

I vigili del fuoco hanno sistemato la volpe in una scatola di cartone

Verso le ore 10:30 è giunta una segnalazione al Comando circa la presenza del piccolo animale rintanato in un’intercapedine: l‘intervento dei Vigili del Fuoco è valso a tranquillizzare la volpe che è stata prontamente recuperata in buone condizioni e sistemata in una scatola di cartone in attesa di essere visitata da un veterinario.