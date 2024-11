TIVOLI - Via dei Sosii, Isola pedonale per sei mesi d’estate e nei week end

L’obiettivo dichiarato era quello di diminuire il caos e lo smog nel Centro storico. Ma la fase sperimentale ha dato esiti tutt’altro che soddisfacenti (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Per questo il Comune di Tivoli ha deciso di revocare a partire dal 7 gennaio 2025 l’Area Pedonale Urbana permanente denominata Via dei Sosii dalla intersezione Via Domenico Giuliani/via dei Sosii alla convergenza con Via di Ponte Gregoriano.

Lo stabilisce la delibera numero 221 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA - approvata ieri, giovedì 14 novembre, dalla giunta comunale guidata dal sindaco Marco Innocenzi.

Il provvedimento, adottato a seguito delle proteste da parte dei residenti e sulla base delle relazioni della Polizia Locale, prevede di istituire, in via sperimentale, un’Area Pedonale Urbana temporanea, vigente nel periodo dal 30 aprile al primo novembre nell’area del Centro storico comprendente Via dei Sosii, in Via Domenico Giuliani, via della Limara, largo G. Crocchiante, vicolo del Pilaro, vicolo degli Orti, vicolo Sant’Antonio, vicolo Maggi, vicolo Torlonia, vicolo Lolli di Lusignano, vicolo del Labirinto, vicolo Boccaccini, via Sant’Andrea, via San Vincenzo, piazza San Vincenzo e vicolo San Vincenzo.

La giunta ha disposto la seguente articolazione oraria e di calendario:

• dal 30 aprile al 30 giugno

– venerdì: dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del sabato;

– sabato: dalle ore 17:00 alle ore 02:00 della domenica;

– domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 11:00 alle ore 24:00

• dal 01 luglio al 30 settembre

– tutti i giorni dalle ore 17:00 alle ore 02:00 del giorno successivo;

• dal 01 ottobre al 02 novembre

– venerdì: dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del sabato;

– sabato: dalle ore 17:00 alle ore 02:00 della domenica;

– domenica e festivi infrasettimanali: dalle ore 11:00 alle ore 24:00.

La delibera prevede inoltre di:

• mantenere la disciplina delle categorie autorizzate al transito ed alla sosta, durante la vigenza dell’Area Pedonale Urbana, già prevista nell’Ordinanza dirigenziale numero 540 del 21 dicembre 2023;

• prevedere stalli di sosta riservati ai residenti in Via dei Sosii, limitatamente al tratto compreso dal fronte civico 93 al civico 56, sul lato destro secondo il senso di marcia consentito agli autorizzati, da Via Domenico Giuliani a Via di Ponte Gregoriano;

• reintrodurre la Zona a Traffico Limitato (ZTL), vigente tutti i giorni – salvo non sia in vigore l’istituenda APU temporanea – con orario dalle 07:00 alle 21:00, con le deroghe già previste.