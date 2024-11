GUIDONIA – Carte d’identità, delegazioni aperte nel week end

Il Comune di Guidonia Montecelio comunica che l’Assessorato al Personale, per sabato 30 novembre e domenica 1 dicembre, ha predisposto aperture straordinarie degli Uffici anagrafici della sede centrale e delle Delegazioni, inclusa, per la prima volta, quella di Montecelio.

Sarà operativo anche l’Ufficio Elettorale, dedicato al ritiro delle tessere elettorali per i neo 18enni.

Per richiedere una nuova Carta d’Identità Elettronica (C.I.E.) è necessario presentarsi con:

• una fototessera

• una carta di pagamento elettronico

• il vecchio documento di identità

Sedi e Delegazioni aperte dalle ore 8:30 alle ore 13:30:

• Sede Centrale, U.R.P. e Protocollo – Piazza Matteotti, 20

• Ufficio di Stato Civile – Piazza Matteotti, 20

• Ufficio Elettorale – Piazza Matteotti, 1

• Delegazione Villanova – Via Mazzini, 5

• Delegazione Villalba – Piazza Carrara

• Delegazione Tiburtino – Centro Commerciale Tiburtino

• Delegazione Colleverde – Via Monte Gran Paradiso, 35

• Delegazione Montecelio – Via della Lucera, 15