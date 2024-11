GUIDONIA - Investito in Centro, ciclista all’ospedale in codice rosso

Stamattina, mercoledì 27 novembre, un ciclista è stato investito nel Centro di Guidonia ed ora è ricoverato in ospedale.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, l’incidente è avvenuto verso le ore 12,30 all’altezza del civico 52 di viale dell’Unione, la strada che collega la stazione ferroviaria allo stabilimento Buzzi-Unicem.

Il ciclista, un 55enne italiano di Tivoli, era in sella alla sua bici e percorreva viale dell’Unione in direzione Montecelio insieme ad un gruppo di almeno altri tre ciclisti.

Per cause in corso di accertamento, una Fiat Panda aziendale condotta da un 50enne italiano residente a Guidonia Centro, che viaggiava nella stessa corsia, ha urtato la bicicletta del 55enne che è stato sbalzato sull’asfalto.

Il conducente si è fermato immediatamente.

I primi a soccorrere il ferito sono stati gli altri ciclisti che hanno subito allertato il 118.

Sul posto è intervenuta un’automedica e un’ambulanza che ha trasportato l’uomo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in codice rosso per dinamica.

In viale dell’Unione sono intervenuti anche gli agenti del Servizio Sicurezza Infortunistica Stradale (Siss) della Polizia Locale di Guidonia Montecelio per ricostruire come sono andati i fatti.

Attraverso le testimonianze ed immagini registrate dagli eventuali impianti di videosorveglianza presenti sulla strada, i vigili urbani dovranno accertare se il gruppo di ciclisti procedeva o meno in fila indiana come prevede l’articolo 182 del Codice della Strada.

Il 50enne conducente della Fiat Panda è stato accompagnato all’ospedale di Tivoli per essere sottoposto ai test finalizzati a verificare l’eventuale assunzione di alcol e sostanze stupefacenti.