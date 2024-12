MONTEROTONDO – “L’ultimo sopravvissuto”, Giampaolo Matrone presenta il libro sulla catastrofe di Rigopiano

All’indomani della sentenza della Cassazione emessa martedì 3 dicembre 2024, che ha ridato fiato alle speranze di maggiore giustizia dei familiari delle vittime ordinando, tra le altre cose, un nuovo processo per i dirigenti della Regione Abruzzo mandati assolti nei precedenti gradi di giudizio, Giampaolo Matrone, uno dei simboli del più grave disastro sulle nevi mai accaduto in Italia, presenta nella “sua” Monterotondo (Roma), la città dove vive, il suo libro “L’ultimo sopravvissuto di Rigopiano: 62 ore sotto la neve”, uscito il 20 settembre e pubblicato dalla Newton Compton Editori: l’appuntamento è per venerdì 6 dicembre, alle ore 17.30, nella sala consiliare del Comune, ingresso libero.

Giampaolo Matrone mostra la foto della moglie Valentina durante una delle udienze del processo. Sotto, la coppia con la figlia

Nel volume, in 180 fitte pagine, il pasticciere, oggi quarantenne, l’ultimo superstite a essere estratto vivo, ma con pesanti menomazioni agli arti, dalle macerie del resort di Farindola, nel Pescarese, spazzato via, il 18 gennaio 2017, da una valanga sotto la quale sono morte 29 persone, tra cui sua moglie, Valentina Cicioni, racconta quell’inferno, la disperazione, la speranza, ma anche la rabbia, per le gravi lacune nei soccorsi, le omissioni, le carenze nella prevenzione del rischio slavine, persino i “depistaggi”, e per il fatto che dopo quasi otto anni non siano state ancora pienamente accertate e perseguite tutte le responsabilità di questa “catastrofe di Stato”, che ha visto il coinvolgimento delle massime istituzioni territoriali, Regione Abruzzo, Provincia, Prefettura di Pescara e Comune di Farindola.

L’evento, che sarà moderato dalla giornalista di “Fanpage” Simona Berterame e introdotto dai saluti istituzionali del sindaco di Monterotondo, Riccardo Varone, e dell’assessore alla Cultura, Alessandra Clementini, si annuncia particolare e denso di contenuti ed emozioni: interverranno, infatti, come da locandina allegata, anche Rubino Da Paolis, l’operatore del Soccorso Alpino che ha salvato Matrone, Angelo Novelli, Area manager per il Lazio, responsabile della sede di Roma e consulente personale di Studio3A-Valore S.p.A., la società specializzata a livello nazionale nel risarcimento danni e nella tutela dei diritti dei cittadini che lo ha assistito in tutto l’iter risarcitorio e giudiziario contribuendo anche alla pubblicazione del libro, e lo psicologo Federico Piccirilli che lo ha aiutato nel lungo e difficile percorso di “ritorno alla vita”.