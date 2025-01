Tragedia in via Salaria, pedone falciato e sbalzato nella corsia opposta

Un pedone è stato travolto e ucciso in un tragico incidente mortale nella serata di ieri, mercoledì 8 gennaio, sulla via Salaria all’altezza di via Cortona intorno alle 22 nella corsia in direzione Rieti.

L’impatto ha visto coinvolti un pedone, una Opel Grandland bianca e un autobus della linea 135.

Secondo la ricostruzione della Polizia Locale di Roma Capitale, la tragedia consumata in prossimità del civico 999 di via Salaria, ha coinvolto un’autovettura Opel Grandland, condotta da un 21enne italiano, procedeva nella carreggiata in direzione Rieti, quando – per cause in corso di accertamento – ha prima travolto un uomo intento ad attraversare la strada, per poi tamponare l’autobus di linea ad una velocità tale da spostare con violenza il mezzo di molti metri in avanti.

Tutti i passeggeri sono illesi.

L’uomo investito, un trentaquattrenne originario delle Seychelles, è deceduto sul colpo mentre il conducente della Opel è rimasto ferito ed è stato trasportato presso l’Ospedale Sant’Andrea, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito.

Entrambi i mezzi coinvolti nell’incidente sono stati posti sotto sequestro dagli agenti del II Gruppo Parioli della Polizia Locale, che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto.

Sul posto intervenute ulteriori pattuglie in ausilio per la messa in sicurezza della zona, con le necessarie chiusure dell’area del sinistro per consentire i rilievi.

“Ho effettuato la fermata – racconta l’autista, fortemente scosso dall’accaduto – c’è un attraversamento pedonale e il semaforo, sono ripartito al verde, questo era l’ultimo turno da stazione Tiburtina a Via Casale di Sette Bagni.

Quando sono ripartito, dagli specchietti non c’era nessuno. Sul bus c’erano quattro o cinque persone, stanno tutti bene, ero a velocità minima ero appena ripartito dalla fermata, poi ho sentito una forte botta”.

Fabiola Pepe