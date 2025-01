TIVOLI – Simone Cola, la Città ricorda il maresciallo caduto per la pace

Martedì 28 gennaio, a vent’anni dalla sua scomparsa, Tivoli ricorderà il Maresciallo Capo Simone Cola, caduto all’età di 32 anni per la pace a Nassiriya, in Iraq,

L’evento commemorativo si svolgerà a Villa Adriana, in Largo Simone Cola, davanti al monumento a lui dedicato, situato all’interno della scuola elementare Madre Teresa di Calcutta.

Proprio nel quartiere in cui il giovane era cresciuto, l’Amministrazione comunale già nel 2016 gli aveva intitolato un’area verde.

“Un nostro concittadino che ha dimostrato coraggio, portando il suo impegno per la Pace in terre lontane, dando la sua vita per proteggerne altre – è il commento del sindaco Marco Innocenzi che presiederà la cerimonia – Il suo esempio continua ad ispirarci, ricordandoci quanto siano importanti la pace, la giustizia e la solidarietà tra i popoli.

Un pensiero speciale alla famiglia Cola, alla quale va la vicinanza di tutti i Tiburtini”.