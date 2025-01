TIVOLI – Olocausto, una pietra d’inciampo nell’ex Ghetto ebraico

Una corona di fiori in memoria delle vittime e una Pietra d’Inciampo come simbolo di ricordo e riflessione.

L’ingresso di vicolo dei Granai dove c’era l’ex ghetto ebraico di Tivoli

Così domani, lunedì 27 gennaio, l ’Amministrazione Comunale di Tivoli celebra il Giorno della Memoria in vicolo dei Granai, nell’ex ghetto dove fino a non molto tempo fa vivevano ancora tiburtini ebrei.

La cerimonia commemorativa si terrà dalle ore 11:00 ed è invitata a partecipare tutta la cittadinanza per non dimenticare le vittime della Shoah e per rinnovare l’impegno a contrastare ogni forma di odio.

Nel corso della cerimonia, sarà deposta una corona di fiori in memoria delle vittime e sarà posta una Pietra d’Inciampo, come simbolo di ricordo e riflessione. Le pietre d’inciampo sono piccoli blocchi quadrati di pietra ricoperti di ottone inventate dall’artista tedesco Gunter Demnig che ne ha posate oltre 75 mila nella maggior parte dei paese europei, più di mille delle quali in Italia: le prime furono posate a Roma nel 2010 e successivamente in varie città. Ora anche a Tivoli.