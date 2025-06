CASTEL MADAMA – Le cavallerizze castellane vincono i Campionati Regionali Pony

Pioggia di medaglie per gli allievi della Scuderia Fonte Bianca di Castel Madama ai Campionati Regionali Pony 2025, la manifestazione svoltasi con grande successo presso il Centro Equestre Federale di Rocca di Papa da venerdì 6 a domenica 8 giugno con 440 binomi in gara, 71 scuderie partecipanti e 15 titoli regionali assegnati.

Allegra Magagnin in sella a Deja Vu su Moncet ha conquistato la medaglia d’oro nella categoria 105 giovanissimi, dimostrando una performance superba con un primo posto nella categoria a tempo e un terzo posto in quella a fasi consecutive.

Non meno brillanti i risultati di Nadia Leone con Easy Girl TH, medaglia d’oro nella combinata Country Jumping categoria Speranze classe C, a testimonianza della sua grande abilità e del feeling con il suo pony.

Infine, un’altra grande soddisfazione arriva da Elena Pucci e Clodette, che hanno meritato la medaglia d’argento, e da Flavia Chicca, sempre con Clodette, che ha ottenuto un ottimo quarto posto.

Il Sindaco del Comune di Castel Madama, Michele Nonni, e l’Assessore allo Sport, Stefano Scardala, si sono congratulati pubblicamente con gli atleti della Scuderia Fonte Bianca per gli eccezionali risultati ottenuti, per l’impegno, la dedizione e il talento che li ha portati a traguardi di prestigio, riempiendo d’orgoglio l’intera comunità di Castel Madama.

“Siamo immensamente orgogliosi dei nostri giovani atleti – ha dichiarato in una nota il Sindaco – Questi successi non solo premiano il loro duro lavoro e la passione per l’equitazione, ma riflettono anche l’eccellente preparazione offerta dalla Scuderia Fonte Bianca, una vera risorsa per il nostro territorio”.

“I risultati ottenuti ai Campionati Regionali Pony 2025 sono la prova del valore del settore giovanile equestre di Castel Madama – ha aggiunto l’assessore Scardala – Ci complimentiamo con gli atleti, gli istruttori Andrea Siniscalco e Clara Cesario e le famiglie per questi successi che ci spingono a continuare a supportare e valorizzare le discipline sportive sul nostro territorio”.

L’Amministrazione Comunale di Castel Madama rinnova le felicitazioni a tutti gli atleti e alla Scuderia Fonte Bianca, augurando loro un futuro ricco di ulteriori successi sportivi.