In paese più di qualcuno ironizza sul fatto che l’ultima porta del Giubileo 2025 sia stata chiusa dal Papa lo scorso 6 gennaio, mentre a Marcellina è ancora aperto il cantiere per realizzare l’ostello dei pellegrini.

Ora potranno proseguire ed essere ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della ex Scuola comunale di Via delle Mortelle per la riconversione in una Struttura Ricettiva.

E’ quanto emerge dalla determina numero 11 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata giovedì 19 febbraio dal dirigente dell’Ufficio tecnico Massimo Imperiali.

Con l’atto viene approvata la perizia di variante in corso d’opera redatta dall’Ingegner Maurizio Pompei, Direttore dei Lavori aggiudicati un anno fa al “Consorzio Dea S.C.A.R.L.” di Roma, insieme alla “CO.GE.PRE Srl” di Palestrina, per un importo contrattuale pari a 656.117 euro e 22 centesimi.

La perizia di variante prevede un ulteriore impegno di spesa pari a 46.057,29 iva inclusa, per cui l’importo complessivo finale “lievita” a 697.987 euro e 48.

Secondo la determina, il progetto sarebbe stato redatto in maniera accurata, tuttavia nel corso dei lavori sono emerse criticità occulte non rilevabili ante operam.

D’altronde – è il contenuto della determina – la natura stessa di un intervento di recupero su un patrimonio edilizio vetusto comporta un margine di aleatorietà fisiologico.

Fatto sta che il 30 dicembre 2025 è stato lo stesso ingegner Pompei ad evidenziare la necessità di una Perizia di Variante in Corso d’Opera a seguito di criticità riconducibili essenzialmente a rinvenimenti imprevisti emersi solo durante le demolizioni e le bonifiche profonde.

In particolare, il direttore lavori aveva segnalato il rinvenimento di manufatti in cemento-amianto, la stratigrafia anomala dei massetti di sottofondo e la necessità di sostituire integralmente le soglie degradate, di effettuare una bonifica igienico-sanitaria del vespaio e di adottare una membrana desolidarizzante “Anticrack”.

Vale la pena ricordare che per trasformare la ex scuola di via delle Mortelle in una struttura ricettiva destinata ai pellegrini e i visitatori, a giugno 2023 la Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha assegnato al Comune di Marcellina un finanziamento di un milione di euro nell’ambito degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Con la determina numero 12 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA - del 13 febbraio 2025 il dirigente dell’Ufficio tecnico Marco Camacci aveva assegnato l’appalto al “Consorzio Dea S.C.A.R.L.” di Roma, insieme alla “CO.GE.PRE Srl” di Palestrina, che avevano proposto l’offerta economicamente più vantaggiosa con un ribasso del 15,789% sull’importo dei lavori posto a base di gara per una somma complessiva lorda di 721.728 euro e 94 centesimi.