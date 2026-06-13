GUIDONIA – Il pirata della strada si è costituito: positivo all’alcoltest

E’ un operaio italiano di 26 anni il pirata della strada che all’alba di oggi, sabato 13 giugno, ha travolto Matteo D’Ambrosio, lo studente 23enne di Guidonia ucciso e abbandonato sull’asfalto (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Nella tarda mattinata il giovane si è presentato spontaneamente presso la Tenenza dei carabinieri di Guidonia, assumendosi la responsabilità dell’incidente avvenuto verso le ore 3 all’altezza del civico 41 di via Pantano, la strada che collega la via Maremmana inferiore a Villanova con viale Roma a Guidonia Centro.

Secondo Sky Tg24, il ragazzo sarebbe risultato positivo all’alcol test e sottoposto ad ulteriori accertamenti presso l’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli in corso di acquisizione: il 26enne è stato denunciato per omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso.

Anche un minorenne si è presentato in caserma sostenendo di essere stato a bordo della Renault Clio bianca intestata al padre del 26enne.

Su disposizione della Procura di Tivoli, la salma di Matteo D’Ambrosio è stata trasferita presso l’Istituto di Medicina Legale dell’università “La Sapienza” di Roma per l’esame autoptico.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, Matteo, studente residente a Guidonia Centro con la famiglia, era appena uscito da un locale di via Pantano insieme ad un gruppo di amici.

Pare che la comitiva stesse raggiungendo l’auto parcheggiata a un centinaio di metri dal pub, incolonnata insieme ad altre decine di vetture di altrettanti clienti lasciate in sosta sul margine della carreggiata di via Pantano in direzione Roma.

All’improvviso sul gruppo è piombata una Renault Clio bianca che ha travolto in pieno Matteo D’Ambrosio e colpito di striscio un amico e coetaneo, proseguendo la corsa senza prestare soccorso.

Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118 di Croce Rossa Italiana e Croce Blu oltre ad un’auto medica: i sanitari hanno tentato le manovre di rianimazione risultate vane.

I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

L’amico di Matteo D’Ambrosio, anche lui classe 2003, italiano e residente a Guidonia Centro, è stato medicato sul posto dagli operatori del 118.

Nel corso della mattinata il 23enne è stato accompagnato dai genitori al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni Evangelista” di Tivoli, dove gli sono stati diagnosticati traumi a gambe e costato riferendo che una ruota dell’auto pirata gli è passata sopra ad un piede. Il prossimo 24 giugno Matteo D’Ambrosio avrebbe compiuto 23 anni.