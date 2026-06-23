TIVOLI – Addio Francesco La Malfa: è di nuovo insieme al figlio Giammarco

Due settimane fa appariva sorridente al Memorial di rugby per il figlio scomparso tragicamente.

Un dolore senza fine portato con dignità da Francesco La Malfa, padre di Giammarco La Malfa, il 23enne rugbista di Villa Adriana travolto e ucciso nell’agosto del 2019 in un incidente stradale sul Grande Raccordo Anulare.

Giammarco La Malfa, il 23enne rugbista tragicamente scomparso nell’agosto del 2019

Ieri pomeriggio, lunedì 22 giugno, il cuore di Francesco si è fermato all’età di 64 anni nella sua abitazione a La Botte di Guidonia: l’uomo si è spento tra le braccia dell’amata moglie Simonetta Felici, già segretaria generale dello Spi Cgil di Guidonia-Monterotondo, la donna con la quale ha condiviso più di 40 anni di vita insieme.

Nato il 27 giugno 1962, Francesco La Malfa era figlio di Nunziato La Malfa, originario di Milazzo, e di Iris Pacifici, tiburtina doc.

Cresciuto a Villa Adriana e diplomato all’Istituto professionale “Orazio Olivieri” di Tivoli, Francesco è stato un apprezzato tecnico installatore di impianti elettrici.

Proprio in occasione della festa patronale di Villa Adriana incontrò per la prima volta Simonetta Felici che da Tivoli si era recata alla manifestazione insieme all’amica Paola.

Era l’estate del 1978, Francesco aveva 16 anni e Simonetta 14: da quel primo incontro non si lasciarono più.

Un amore coronato il 12 ottobre 1986 col matrimonio nella chiesa di Quintiliano e suggellato nel 1989 dalla nascita di Alessandro e nel 1995 dalla nascita di Giammarco.

La tragica fine del secondogenito nell’estate di sette anni fa lo ha cambiato per sempre.

E con lui la moglie Simonetta.

Eppure Francesco La Malfa tornava a vivere ogni volta in cui l’amato figlio veniva ricordato.

Francesco La Malfa e la moglie Simonetta tra gli amici e compagni di squadra del figlio Giammarco

Come lo scorso sabato 6 Giugno, quando presso lo stadio della Città dello Sport di via Empolitana a Tivoli si è tenuto “Rugby Touch”, il secondo memorial organizzato dalla “Asd Tivoli Rugby” col patrocinio della Federazione Italiana Rugby e il Comitato Regionale Lazio della “FIR” (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

In quell’occasione nel nome di Giammarco sono scesi in campo Lupi Frascati, Latina, HawksMom di Monterotondo e la Asd Tivoli Rugby vincitrice del quadrangolare.

Francesco La Malfa premia i partecipanti al secondo Memorial in onore del figlio Giammarco

E Francesco La Malfa, insieme alla moglie Simonetta, e al figlio maggiore Alessandro, ha premiato personalmente i partecipanti, tra cui molti amici e compagni di squadra di “Giammy” in maglia granata-blu.

Tutti insieme hanno ricordato il figlio e l’amico con la celebre massima che incarna lo spirito di fratellanza, rispetto, immortalità dei valori della palla ovale: “Un rugbista non muore mai. Al massimo passa la palla”.

La famiglia ricorda Francesco La Malfa con un messaggio inviato alla redazione di Tiburno.Tv.

“Sei volato via, Francesco, buono come il pane,

e hai lasciato la tua luce impastata nelle nostre mani.

Uomo, padre, casa che ora guarda da lassù.

Tua moglie Simonetta, tuo figlio Alessandro, Giammarco e la tua nipotina Beatrice

tengono caldo il tuo posto e ti portano nel cuore.

Sempre”.

I funerali di Francesco La Malfa saranno celebrati domani, mercoledì 24 giugno, alle ore 10 presso la chiesa di San Giuseppe Artigiano a Villanova di Guidonia dal parroco don Andrea Massalongo, lo stesso che nell’estate del 2019 celebrò l’ultimo saluto a Giammy.