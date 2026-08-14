MONTEROTONDO – Fuggita di casa, chi ha visto Anna?

Si chiama Anna Iezzi e di lei non si hanno più notizie da 48 ore.

Per questo oggi pomeriggio, venerdì 14 agosto, i familiari hanno lanciato un appello attraverso il Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi.

Anna, 17 anni, si è allontanata verso le ore 21 di mercoledì 12 agosto da Monterotondo e potrebbe cercare di raggiungere l’estero in compagnia di altre persone.

Non è certo se la ragazza abbia con sé i documenti.

Alta un metro e 65 per 60 chilogrammi, Anna ha occhi marroni, capelli castani con treccine sulle spalle e carnagione olivastra.

Chiunque abbia informazioni utili e in caso di avvistamento, può contattare il 112 o il numero del Comitato Scientifico Ricerca Scomparsi 388 1894493.