TIVOLI – Nominato il nuovo Cda di Asa al posto di Francesco Girardi

Stamane, giovedì 13 agosto, è stato nominato il nuovo Consiglio di Amministrazione di ASA Tivoli S.p.A., la società municipalizzata del Comune per l’esercizio e la gestione dei servizi ambientali, con particolare riferimento alla gestione dei rifiuti.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano Tiburno.Tv, il nuovo Presidente è Pierluigi Pietrangeli, membri Antonio Pisapia e Francesca Leo.

L’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico di ASA Tivoli S.p.A.

Il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

I tre subentrano all’ingegner Francesco Girardi, dal 2014 amministratore unico della Spa, a seguito della modifica dell’organo amministrativo di ASA deliberato il 25 maggio scorso dal Consiglio comunale su proposta della maggioranza guidata dal sindaco Marco Innocenzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ingegner Pierluigi Pietrangeli, ex sindaco di Valle Pietra, nuovo Presidente di Asa

Pierluigi Pietrangeli, 46 anni, stimatissimo ingegnere con studio a Tivoli, dal 2014 al 2019 sindaco di Valle Pietra con la Lista Civica – Cambiamo Insieme. Diplomato nel 1998 al Liceo Scientifico Statale “Lazzaro Spallanzani” di Tivoli con 60/60, nel 2005 Pietrangeli ha conseguito la Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio con una Specializzazione in Geotecnologie presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza”.

Da allora ha firmato decine e decine di progetti per opere pubbliche nei Comuni della città del Nordest.

Antonio Pisapia, commissario cittadino dell’UDC di Tivoli, nel 2024 candidato nella Lega

Antonio Pisapia è un volto molto noto nel panorama politico di Tivoli, ha già ricoperto ruoli che in più occasioni l’hanno portato ad occuparsi della vita amministrativa della città dell’Arte.

Basti pensare che il 12 gennaio 2024 annunciò la nomina a commissario cittadino dell’UDC di Tivoli da parte del Commissario Regionale del Lazio Regino Brachetti.

“Ho conferito a Pisapia l’incarico di commissario a Tivoli per la sua professionalità e dell’importante momento che stiamo attraversando”, aveva commentato Brachetti in un comunicato stampa al quotidiano Tiburno.Tv (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Ma a conclusione di una riunione interpartitica del 31 gennaio 2024 in vista delle elezioni comunali vinte da Marco Innocenzi, Pisapia minacciò di spaccare il centrodestra insieme a Laura Cartaginese, Presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio, e ad Eligio Rubeis, Vice Commissario Lega Tivoli.

“Attualmente non sussistono le condizioni per un confronto sincero tra le forze politiche”, scrissero i tre in un comunicato congiunto a Tiburno.Tv (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

Fatto sta che a giugno 2024 Antonio Pisapia fu candidato nella lista della Lega a sostegno di Marco Innocenzi (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’ingegnera Francesca Leo

Il terzo componente del nuovo CdA di Asa è Francesca Leo, laureata a Roma in ingegneria, socia fondatrice della “E&G”, azienda con sede a Largo Amba Aradam, a Roma, fondata nel 2003 insieme ad altri due soci, l’ingegner Gadiel Coen, Amministratore, responsabile del personale e della gestione delle commesse, e l’ingegner Quintilio Napoleoni, Direttore Tecnico e della gestione delle commesse.

Nella “E&G” l’ingegner Francesca Leo ricopre la carica di Direttore tecnico nei temi ambientali di cui è molto esperta.