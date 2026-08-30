TIVOLI – Paziente muore in pronto soccorso: la Asl risarcisce 125 mila euro agli eredi

Ennesima vittima di Malasanità in una struttura ospedaliera della Asl Roma 5 di Tivoli.
La vicenda emerge dalla delibera numero 1860 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – firmata lunedì 24 agosto dal Direttore Generale della Azienda Sanitaria Locale Silvia Cavalli.
Il fatto risale al 29 gennaio 2024, giorno in cui il paziente è deceduto dopo un accesso presso il Pronto Soccorso di un ospedale di cui viene omesso il nome.
A quel punto, il 29 aprile 2025 gli eredi inviano alla Asl una richiesta di risarcimento danni per la perdita del loro caro e il sinistro viene regolarmente aperto presso la “AmTrust Assicurazioni Spa”, la Compagnia assicurativa con la quale la Asl ha regolare polizza per la responsabilità civile verso terzi e per prestatori d’opera.