GUIDONIA – Impiegato italiano gratta e vince 20 mila euro

La Dea Bendata passa ancora una volta al Bar Europlanet di Via Vittorio De Sica, al Bivio di Guidonia.

Mercoledì 5 agosto un giocatore ha infatti centrato una vincita di importo pari a 20 mila euro con un biglietto Gratta e Vinci da 5 euro della serie “Il Miliardario”.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fortunato sarebbe un 55enne impiegato italiano cliente abituale del bar gestito dal 2009 dai fratelli Cristiano e Arianna Cecchini.

I due commercianti non sono certo nuovi a vincite del genere.

Lo scorso 2 giugno, infatti un 42enne operaio romeno con un biglietto Gratta e Vinci da 5 euro “New Tutto per Tutto” ha centrato una vincita di importo pari a 10 mila euro (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

I fratelli Cristiano e Arianna Cecchini, titolari del Bar Europlanet

Vale la pena ricordare che lo scorso 9 marzo è stata registrata una vincita storica da un milione di euro al “Gratta e Vinci – Edizione Speciale Vip”, il concorso con biglietti da 25 euro l’uno e premi che vanno da un minimo pari al costo del tagliando fino a un massimo della cifra a sei zeri (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

La vincita è stata realizzata da una 60enne distinta signora italiana, entrata nel bar verso le ore 13,30 in attesa dell’uscita da scuola del figlio.

Pare che la donna abbia acquistato il “Gratta e Vinci” fortunato.

Quindi è andata a scoprire i 5 numeri vincenti: 51, 35, 42, 63 e 11.

A quel punto ha grattato le 30 caselle trovando il 63 e l’abbinamento al milione di euro.

Il Bar Europlanet di Via Vittorio De Sica, al Bivio di Guidonia

La vincita maggiore dopo il “5” da 103.608,93 euro centrato da un fortunato giocatore all’estrazione di SuperEnalotto del 10 febbraio 2024 (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO)”.