SAN GREGORIO DA SASSOLA – Grande partecipazione al Centro estivo gratuito per i bambini

Il Comune di San Gregorio da Sassola ha organizzato il Centro estivo gratuito per circa 60 bambini dal primo al 4 settembre presso il Parco comunale di via Borgo Pio.

L’iniziativa a cura di Mago Mario Eventi è finanziato con un contributo concesso dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Loreto Colagrossi.

Dalle ore 8 alle ore 16 i piccoli sono impegnati in attività ricreative, giochi di gruppo e squadra, caccia al tesoro, con una giornata dedicata al Luna Park e una alle Olimpiadi.

Già a giugno il Comune aveva organizzato un Centro estivo per bambini presso il Convento di Santa Maria Nuova sempre a cura di Mago Mario Eventi che aveva riscosso grande partecipazione.

“L’amministrazione comunale – commenta in una nota il Consigliere comunale Paolo Iannilli – prosegue il suo impegno per garantire l’aggregazione e il gioco ai bambini del Borgo”.