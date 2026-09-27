PERETO – Inaugurata la mattonella del percorso internazionale “Inciampare nella cultura”

Una giornata memorabile quella vissuta sabato 26 settembre a Pereto, borgo d’arte e storia dell’Abruzzo, che si è tinto delle sfumature più profonde della cultura e della condivisione.

Nel cuore del centro storico, nella suggestiva cornice di Piazza San Giorgio, si è svolta la cerimonia ufficiale per la posa della mattonella del percorso internazionale Inciampare nella cultura, dedicata ad Amilcare Solferini su ideazione di Alessandro Actis Grosso.

La poetessa Cristina Borro Marrabitti

Un’opera d’arte urbana che racchiude e immortalare i versi della poetessa Cristina Borro Marrabitti, in qualità di ambasciatrice della cultura solferiniana.

Gli organizzatori dell’evento tenutosi ieri a Pereto

L’evento, organizzato in collaborazione con l’Università della Terza Età Piana del Cavaliere APS-ETS guidata dalla Presidente Giulia Rossi e patrocinato dal Comune di Pereto, ha registrato una straordinaria partecipazione.

Ad accogliere gli ospiti con un calore raro e autentico è stata la cittadinanza di Pereto: persone cordialissime, di una gentilezza d’altri tempi, che si sono fermate con passione e compostezza in Piazza San Giorgio ad ascoltare ogni singolo momento dell’incontro, creando un’atmosfera di profonda unione.

Presenti e vicini all’iniziativa il Sindaco Giacinto Sciò e l’Assessore alla Cultura Alessandro Veralli, che hanno sottolineato l’importanza di questi ponti culturali per il territorio.

La manifestazione, intitolata “Incontro con i poeti”, ha visto alternarsi i versi intensi dei poeti Luisa Galeone, Cristina Borro Marrabitti, Angelo Giammarco e Luigi Michetti.

A fare da raffinata cornice sonora all’evento sono stati gli interventi musicali curati dal maestro Saverio Di Giorgio, le cui melodie si sono fuse armoniosamente con il tramonto e le bellezze architettoniche del borgo.

Un traguardo di altissimo spessore che conferma Pereto terra d’accoglienza, di sensibilità e di grande fermento culturale, capace di custodire la poesia direttamente tra le sue pietre millenarie.