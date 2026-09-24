TIVOLI – Legata, imbavagliata e rapinata in casa: paura in Centro

Si sarebbero presentati alla porta di casa coi volti travisati e armati di coltelli.

Così nella serata di ieri, mercoledì 23 settembre, una coppia di banditi è riuscita a rapinare una 57enne italiana libera professionista di Tivoli.

Uno scorcio di via Alfredo Palazzi, a Tivoli alta

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto è avvenuto in un condominio di via Alfredo Palazzi, a Tivoli alta.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Tivoli.

Pare che verso le ore 19,10 la donna sia stata sorpresa e immobilizzata da due uomini incappucciati, armati di taglierino e punteruolo, che l’hanno minacciata e costretta ad aprire la cassaforte.

Una volta svuotato il forziere, i malviventi avrebbero legato la 57enne con delle fascette di plastica all’inferriata di una finestra, tappandole la bocca con del nastro adesivo, fuggendo dal palazzo.

La libera professionista non ha avuto bisogno delle cure mediche.

Le indagini sono in corso.