MORLUPO – Barbara Alberti presenta il suo ultimo libro “Gelosia”

Sabato 10 ottobre a Morlupo, alle ore 17.30, nella splendida sala dell’associazione culturale “Bottega d’Arte”, in via Cesare Battisti 23, Barbara Alberti presenterà il suo ultimo libro, “Gelosia”, pubblicato da Piemme.

Con l’autrice dialogheranno Marianna Mariotti e Italo Arcuri, mentre Manuela Lo Franco leggerà alcuni brani tratti dal libro.

Al centro dell’incontro uno dei sentimenti più complessi e ambivalenti: la gelosia.

Barbara Alberti ne esplora le diverse forme attraverso ricordi, storie, personaggi letterari e riflessioni, mettendola in relazione con l’amore, il desiderio, la paura della perdita e il bisogno di essere scelti.

Un tema profondamente umano, affrontato dalla scrittrice con il suo consueto sguardo ironico e anticonformista, senza definizioni precostituite né facili giudizi.

La gelosia diventa così una chiave per osservare le relazioni e le contraddizioni che le attraversano.

La presenza di Barbara Alberti offre l’occasione per incontrare una delle voci più originali della cultura italiana, una scrittrice che ha sempre fatto della libertà di pensiero e della capacità di mettere in discussione il senso comune una cifra distintiva del proprio lavoro.

L’appuntamento alla “Bottega d’Arte” sarà dunque un’occasione per conoscere più da vicino “Gelosia” e, attraverso le parole dell’autrice, confrontarsi con un sentimento tanto diffuso quanto difficile da raccontare.

Un appuntamento imperdibile con un personaggio di grande rilievo della cultura italiana, in una conversazione che promette di andare oltre il libro per entrare nelle pieghe più profonde dei rapporti umani.