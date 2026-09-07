GUIDONIA – Il maestro Fabio Piacentini porta la lotta mongola in città

Tecnicamente si chiama Wrestling mongolo, ma è noto come bokh ed è uno stile di lotta molto popolare in Mongolia.

La lotta mongola è una disciplina tradizionale antichissima che in Italia viene praticata saltuariamente attraverso eventi, stage e seminari organizzati da scuole di arti marziali o associazioni dedicate agli sport di combattimento orientali.

Sabato scorso 4 settembre a portarla a Guidonia è stato Fabio Piacentini, 29enne guidoniano maestro di judo terzo Dan Csen e insegnante tecnico Fijlkam di judo, uno dei pochi atleti in Italia a cimentarsi in questa Arte Marziale.

L’atleta, che studia lotta mongola da 3 anni, ha tenuto una lezione molto seguita e appassionante di Bökh, letteralmente “durata”, arte in cui perde l’incontro colui che tocca terra con qualsiasi cosa che non sia il piede o il palmo della mano.

Fabio Piacentini pratica Judo da 17 anni e insegna da 10 anni, attualmente è presidente della Asd Tatakai, oltre che personal trainer Coni ed istruttore di Body Building.