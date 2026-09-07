ROMA EST – Sorpreso alla guida con la patente di un altro: arrestato

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma hanno arrestato un 24enne romeno, senza fissa dimora e con precedenti, gravemente indiziato del reato di falsa attestazione sull’identità personale.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, lunedì 7 settembre, dal Comando provinciale dell’Arma, lo scorso pomeriggio, i Carabinieri hanno fermato per un controllo il giovane a bordo della sua auto in via Sante Bargellini.

Il 24enne ha esibito sul proprio smartphone una patente di guida risultata poi appartenere ad altro cittadino romeno.

I Carabinieri hanno quindi deciso di approfondire gli accertamenti e di perquisire il veicolo, rinvenendo due smartphone, risultati asportati nel primo pomeriggio all’interno di Villa Doria Pamphili ai danni di una 34enne e un 37enne.

I dispositivi sono stati recuperati e riconsegnati alle proprietarie.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il 24enne è stato portato e trattenuto presso le camere di sicurezza in caserma, in attesa dell’udienza di convalida con rito direttissimo e denunciato per ricettazione.