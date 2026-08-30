CALCIO – Il Guidonia cade a Bergamo

di Daniele Di Cerbo

Il mister lo aveva preannunciato: sarebbe stata una partita difficile, soprattutto per la grande differenza di capitale investito nelle due rose. E il campo, purtroppo, ha confermato le premesse.

Il Guidonia, nella seconda partita di campionato di Serie C, esce sconfitto per 2-1 contro l’Atalanta U23, nella gara disputata al Comunale di Caravaggio.

I nerazzurri partono bene e trovano il vantaggio al 30’ con Misitano, bravo a sfruttare un lancio in profondità e a battere Drago. Il Guidonia, però, aveva avuto una grande occasione al 21’, con una tripla conclusione neutralizzata dalla difesa e da Anelli.

Nella ripresa l’Atalanta U23 trova il raddoppio al 61’ con Ghislandi. Il Guidonia non si arrende e nel finale prova con insistenza a riaprire la gara, colpendo anche una traversa e sfiorando più volte il gol.

La rete arriva troppo tardi: al 95’ Vertainen accorcia le distanze, ma non c’è più tempo per completare la rimonta.

Finisce 2-1. Primo stop stagionale per il Guidonia, che comunque ha dimostrato carattere soprattutto nel finale.

Una sconfitta contro una squadra costruita con risorse e prospettive diverse.