ROMA EST – Due chili e mezzo di hashish nella borsa frigo: arrestata

Più di due chili e mezzo di hashish sequestrati e una donna italiana arrestata.

E’ il bilancio dell’operazione antidroga messa a segno alla periferia Est della Capitale dai Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, nell’ambito dei servizi di controllo economico del territorio finalizzati al contrasto del traffico e dello spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione ha consentito di sottoporre a sequestro un ingente quantitativo di droga destinato alle piazze di spaccio capitoline.

Secondo un comunicato stampa diffuso oggi, martedì 8 settembre, dal Comando provinciale delle Fiamme Gialle, l’intervento è stato eseguito nel quartiere Collatino, in via Pisino, da una pattuglia dei Baschi Verdi del Gruppo Pronto Impiego Roma.

Durante il servizio di pattugliamento, i militari hanno notato una donna a bordo di un’autovettura in sosta che, alla vista della pattuglia, ha tentato repentinamente di occultare un involucro trasparente sulla propria persona.

L’atteggiamento della conducente ha indotto i Finanzieri a eseguire un’accurata perquisizione veicolare.

All’interno dell’abitacolo, nascosti in una borsa frigo, sono stati rinvenuti 27 panetti di hashish per un peso complessivo di circa 2,6 chilogrammi e 2 grammi di cocaina.

L’ingente quantitativo bloccato dai militari avrebbe consentito il confezionamento e la distribuzione di migliaia di dosi singole da strada.

Al termine delle attività, la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro penale e la donna è stata tratta in arresto, venendo posta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per il giudizio con rito direttissimo.

L’attività svolta si inquadra nelle linee d’azione del Corpo tese a rafforzare la sicurezza urbana, incrementare il presidio del territorio e contrastare i fenomeni di degrado nelle località lacustri, in attuazione delle decisioni assunte in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (C.O.S.P.) su indicazione del Prefetto di Roma.