CAVE – 10eLotto, vinti 11 mila euro con un “6 Oro”

Il 10eLotto premia la provincia Nordest di Roma.
Come riporta Agipronews, nel concorso di sabato 26 settembre sono stati vinti 11.250 euro con un 6 Oro presso il punto vendita in Via della Selce a Cave.
La vincita più alta della giornata è stata registrata in Via Valle Schioia ad Anzio: un colpo da 50mila euro grazie ad un 9 Oro.
Infine a Roma in Via Bernardo Barbiellini Amedei, un 8 vale 6 mila euro.
L’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 12,5 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 2,9 miliardi da inizio anno.