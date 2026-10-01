MONTEROTONDO – Divieti di sosta e multe ai veicoli che impediscono lo spazzamento delle strade

“Fate attenzione, non parcheggiate le macchine perché scatteranno le sanzioni”.

Così in un video – CLICCA E GUARDA IL VIDEO – pubblicato ieri, mercoledì 30 settembre, sulla pagina Facebook istituzionale del Comune di Monterotondo l’assessore all’Ambiente Ruggero Ruggeri ha annunciato l’introduzione dei divieti di sosta in alcune strade del centro cittadino per permettere lo spazzamento meccanizzato curato da “Apm” per garantire pulizia, igiene e decoro urbano nelle vie interessate dal servizio.

L’assessore all’Ambiente di Monterotondo Ruggero Ruggeri indica i cartelli di divieto di sosta

Da oggi, giovedì primo ottobre, il mancato rispetto dei divieti di sosta comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Il calendario degli interventi stilato da “Apm” prevede divieti di sosta dalle 7:00 alle 10:00 nelle seguenti strade:

– Via F. Cecconi: giovedì 1 e 15 ottobre

– Via V. Federici: martedì 13 e 27 ottobre

– Via Serrecchia: martedì 6 e 20 ottobre

– Viale Mazzini (tratto da via Madonna di Loreto a via Corsica): venerdì 9 e 23 ottobre

– Via XX Settembre: giovedì 8 ottobre (Divieti di sosta: dalle 6:00 alle 8:00)

– Via Kennedy: sabato 17 ottobre

– Via dello Stadio: sabato 24 ottobre

– Via A. Moro: lunedì 5 ottobre

“Chiediamo una collaborazione dei cittadini per permettere una pulizia accurata delle strade e dei marciapiedi”, conclude il video-appello dell’assessore Ruggero Ruggeri.