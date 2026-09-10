Da Omar Cugini, Presidente del Centro Studi sulla Mobilità e i Trasporti (Cesmot), e da Claudio Zarro, Presidente dell’Associazione “In Comune”, capotreno, ex consigliere comunale di Guidonia Montecelio ed ex assessore della giunta Lombardo, riceviamo e pubblichiamo:

Claudio Zarro, capotreno, ex consigliere ed assessore, e Omar Cugini, Presidente del Cesmot

“A quasi tre mesi dall’attivazione della nuova stazione di Guidonia Montecelio e dalla conseguente dismissione dello storico impianto in centro città, nulla è cambiato.

LEGGI ANCHE GUIDONIA - Auto a gas in fiamme sulla "48": strada chiusa Nonostante le ripetute segnalazioni delle associazioni e dei cittadini riguardo ai gravi problemi della nuova struttura — tra cui la carenza di parcheggi, l’assenza di servizi essenziali e i deficienti collegamenti con il Trasporto Pubblico Locale — le istituzioni continuano a opporre un muro di gomma, proprio mentre si avvicina la riapertura delle scuole. Registriamo con amarezza la totale assenza di confronto.

Il Sindaco di Guidonia Montecelio,Mauro Lombardo, non ha ancora trovato il tempo di incontrare le associazioni per trattare un tema fondamentale per la vivibilità della città come la mobilità urbana.

Analogo silenzio giunge dalla Presidenza della Regione Lazio e dall’Assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera. Dopo un primo incontro a luglio, che aveva fatto ben sperare, i contatti si sono ridotti a interlocuzioni con la segreteria, senza alcun seguito concreto.

Nel frattempo, si apprende ufficiosamente di incontri a porte chiuse tra l’Assessorato, RFI e il Comune di Guidonia, da cui le rappresentanze dei cittadini restano escluse. Come CeSMoT ed InComune riteniamo inaccettabile questo atteggiamento. Se la riapertura della vecchia stazione non è ritenuta fattibile o prioritaria, le istituzioni abbiano il coraggio di metterci la faccia e spiegarne apertamente le motivazioni alla cittadinanza. LEGGI ANCHE TIVOLI - Matteo Susanna, si è spento il marito della consigliera regionale Laura Cartaginese

Rinviare le decisioni ed evitare il confronto è solo una comoda scorciatoia per non assumersi le proprie responsabilità. Auspichiamo pertanto che l’Assessore Ghera possa presto ritagliare un momento nella sua agenda di impegni per concederci il richiesto incontro, dimostrando l’attenzione verso il territorio e i pendolari che un tema così cruciale merita”.