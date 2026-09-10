SANT’ORESTE – Roma Outlet Village, job day per le nuove opportunità di lavoro

Prepararsi a cogliere le opportunità di lavoro offerte dal nuovo Roma Outlet Village, acquisire gli strumenti per valorizzare il proprio profilo professionale e affrontare al meglio le future selezioni.

Con questo obiettivo Arcus Real Estate – società del Gruppo Percassi impegnata nello sviluppo di Roma Outlet Village, la nuova shopping destination premium a nord di Roma – organizza, insieme a CVing, azienda del Gruppo Umana, e con il supporto del Comune di Sant’Oreste, la giornata “Roma Outlet Village – Lavora con noi”, in programma mercoledì 16 settembre, dalle 10 alle 16, presso gli Uffici comunali di Sant’Oreste (RM).

In vista dell’apertura del Village, prevista per l’inizio di novembre, in un comunicato stampa alla redazione di Tiburno.Tv Arcus Real Estate conferma il proprio impegno ad affiancare alla riqualificazione dell’area un percorso di crescita occupazionale, favorendo l’incontro tra le esigenze di ricerca dei brand e le competenze presenti sul territorio.

Roma Outlet Village nasce dalla riqualificazione dell’ex Soratte Outlet grazie a un investimento di circa 100 milioni di euro da parte di Arcus Real Estate.

Nella fase iniziale porterà alla creazione di circa 400 posti di lavoro, destinati a diventare 800 tra occupazione diretta e indotto quando il Village sarà completato e a regime.

«Con Roma Outlet Village vogliamo creare valore che rimanga sul territorio, non solo attraverso un importante investimento immobiliare, ma anche generando nuove opportunità professionali – dichiara Luca Nasi, General Manager di Arcus Real Estate – Crediamo che accompagnare le persone nel percorso verso il lavoro sia parte integrante del nostro progetto, per questo abbiamo voluto organizzare una giornata dedicata all’orientamento e alla preparazione dei candidati. L’obiettivo è favorire il dialogo e l’incontro tra i brand che apriranno nel Village e i talenti del territorio».

Lo scorso giugno è stata aperta la piattaforma di recruiting dedicata, attraverso la quale i candidati possono proporsi per le posizioni messe a disposizione dai brand del Village.

Ad oggi sono state raccolte oltre 1.600 candidature per le posizioni di Store Manager e Addetti Vendita, a conferma dell’interesse suscitato dalla nuova destinazione commerciale e dalle opportunità professionali che accompagneranno la sua apertura.

Il Job Day del 16 settembre intende preparare i candidati per la selezione da parte dei brand che entreranno nel Village. L’iniziativa si inserisce in un contesto in cui il settore del commercio e dei servizi continua a esprimere una domanda di lavoro sostenuta. Secondo il Bollettino del Sistema Informativo Excelsior di Unioncamere e Ministero del Lavoro (luglio-settembre 2026), il retail si conferma tra i comparti che prevedono il maggior numero di assunzioni, rendendo sempre più importante favorire un incontro efficace tra domanda e offerta di lavoro.

Durante la giornata non si svolgeranno colloqui di selezione, ma saranno messi a disposizione dei partecipanti strumenti concreti per valorizzare il proprio profilo professionale e utili per affrontare il percorso di candidatura. Il programma prevede la presentazione del progetto Roma Outlet Village, delle figure ricercate e delle modalità di candidatura attraverso la piattaforma di recruitment dedicata.

I partecipanti potranno inoltre prendere parte al workshop “Il CV perfetto per il retail” per imparare a costruire un curriculum efficace a cui seguiranno sessioni one-to-one dedicate alla revisione personalizzata del CV, oltre a ricevere supporto nella candidatura e realizzare gratuitamente uno scatto fotografico professionale.

«Roma Outlet Village rappresenta una grande opportunità di crescita per Sant’Oreste e per l’intero territorio», sottolinea Gregory Paolucci, Sindaco di Sant’Oreste. «Crediamo nel progetto di Arcus Real Estate e abbiamo accolto con convinzione questa iniziativa perché preparare i cittadini alle nuove possibilità occupazionali significa favorire ricadute positive per la comunità. Orientamento, formazione e una efficace collaborazione tra pubblico e privato sono gli elementi fondamentali di una formula utile a sostenere nel concreto lo sviluppo locale».

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti coloro che desiderano conoscere il progetto Roma Outlet Village, approfondire le opportunità professionali nel settore retail e ricevere un supporto qualificato nella preparazione della propria candidatura.

Di seguito il programma dettagliato della giornata

10:00 – Apertura e saluti istituzionali

10:15 – Presentazione del progetto

10:30 – Profili ricercati e processo di selezione

10:45 – Workshop “Il CV perfetto per il retail”

11:30 – 16:00 Revisione CV e supporto candidature

13:00 – Pausa pranzo

16:00 – Chiusura