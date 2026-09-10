MORLUPO – “Echoes of Fortune”, il Maestro Armando Bertozzi in tournee

Da settembre a dicembre 2026 la nuova produzione ideata e diretta dal Maestro Armando Bertozzi porta nei luoghi della cultura del Lazio l’incontro tra musica, jazz, danza e arti visive.
Dopo circa vent’anni di ricerca, produzioni e spettacoli dal vivo, Carmina Burana in Jazz, progetto ideato da Armando Bertozzi, torna in scena con una nuova produzione: “Echoes of Fortune – Carmina Burana in Jazz”.
Un percorso artistico nato molti anni fa e che nel tempo ha portato nei teatri, nei festival e nelle manifestazioni italiane una personale rilettura dei Carmina Burana, attraverso il jazz e l’incontro tra differenti linguaggi artistici.
Dopo la pausa iniziata nel 2019 e la successiva ripresa delle produzioni, ogni nuova edizione viene concepita come una nuova interpretazione dell’opera. Nel 2026 il progetto prosegue con Echoes of Fortune, una produzione che porta ulteriormente avanti questa ricerca.
LA FORTUNA, L’AMORE, IL DESIDERIO, IL DESTINO
Al centro della nuova produzione c’è la Fortuna, forza imprevedibile che attraversa la vita e ne modifica continuamente il percorso.
La scena racconta la storia dell’Amante e del Giullare, figure attraverso le quali emergono amore, desiderio, passioni e destino. Attorno a loro si muovono le misteriose figure della Fortuna, presenze che rendono visibile ciò che si muove nell’animo dei protagonisti.
La musica dei Carmina Burana incontra il jazz e l’improvvisazione contemporanea, mentre canto, violino, danza contemporanea, teatro fisico e pittura dal vivo contribuiscono alla costruzione di un racconto nel quale la musica diventa anche immagine, movimento e teatro.
È un dialogo continuo tra musica antica e linguaggi contemporanei, nel quale passato e presente si incontrano per costruire un’unica esperienza scenica.
MUSICA, JAZZ, DANZA E ARTI VISIVE
La produzione vede in scena musicisti, cantante, violinisti, danzatrici e pittori, con la direzione artistica di Armando Bertozzi.
Tra gli artisti coinvolti:
Leonardo Bertozzi – violoncello e contrabbasso
Pericle Odierna – strumenti a fiato
Armando Bertozzi – direzione artistica, batteria e percussioni
Alessandra Cosentino – attrice e cantante
Ledianа Bujari – violinista
Valentina Moriggi – violinista
Federica Marchetti – pittrice
Michelle Pandolfi – pittrice
Caterina Genta – coreografa e danzatrice
Raffaella Tagliente – danzatrice, coreografa e ballerina
Marialuna Bertozzi – design e tecnica luci
Luigina Bozzi – coordinatrice del suono e luci
Antonio Cirillo Cisterna – suono e luci
Lorenzo Giovannola – fotografo.
LA TOURNEE 2026
La produzione sarà presentata in una tournée che attraverserà diversi Comuni del Lazio e territori limitrofi, con appuntamenti da settembre a dicembre 2026.
SETTEMBRE
Sabato 26 settembre – ore 21.00
Velletri (RM) – Piazza Cairoli
Domenica 27 settembre – ore 19.00
Santa Marinella (RM) – Terrazza del Porto
OTTOBRE
Sabato 17 ottobre – ore 21.00
Bracciano (RM) – Teatro della Scala
Venerd. 23 ottobre – ore 21.00
Carpineto (RM) – Teatro Auditorium Leone XIII
Sabato 24 ottobre – ore 21.00
Poli (RM) – Museo Civico del Territorio
NOVEMBRE
Sabato 7 novembre – ore 21.00
Nazzano (RM) – Antico Teatro Comunale
Domenica 29 novembre – ore 17.00
Rignano Flaminio (RM) – Teatro Paladino
DICEMBRE
Martedì 8 dicembre – ore 21.00
Capena (RM) – Chiesa S. Antonio Abate
Sabato 12 dicembre – ore 21.00
Capranica (VT) – Teatro Francigena
Domenica 13 dicembre – ore 17.00
Artena (RM) – Granaio Borghese
Sabato 19 dicembre – ore 21.00
Alatri (FR) – Chiesa degli Scolopi
Domenica 20 dicembre – ore 17.00
Anagni (FR) – Sala della Regione
UN INCONTRO CON GLI ARTISTI
In occasione degli spettacoli è previsto anche un momento di incontro con il pubblico.
Due ore prima dello spettacolo, il pubblico potrà assistere a brevi prove dal vivo e incontrare gli artisti, scoprendo più da vicino il significato di Echoes of Fortune e il percorso creativo che unisce musica, jazz, danza e arti visive.
Un momento pensato per avvicinare il pubblico alla produzione e permettere di comprendere il lavoro che nasce dietro lo spettacolo.
UN PROGETTO CHE CONTINUA A TRASFORMARSI
“Echoes of Fortune” nasce dunque dalla lunga esperienza di Carmina Burana in Jazz, ma non vuole essere una semplice riproposizione di quanto già realizzato.
È una nuova tappa di una ricerca che continua a interrogare un’opera antica attraverso il presente.
La Fortuna, il destino, l’amore e le passioni diventano così materia di una nuova narrazione nella quale musica, jazz, danza, teatro e arti visive si incontrano e si trasformano reciprocamente.
Una produzione realizzata da Mondial Sound, con il sostegno della Regione Lazio, che rinnova una storia artistica lunga vent’anni e la porta nuovamente nei luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo.
ECHOES OF FORTUNE – CARMINA BURANA IN JAZZ
Musica | Jazz | Danza | Arti visive
Ideato e diretto dal MÅã Armando Bertozzi
Produzione Mondial Sound
Ingresso gratuito