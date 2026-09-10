MORLUPO – “Echoes of Fortune”, il Maestro Armando Bertozzi in tournee

Da settembre a dicembre 2026 la nuova produzione ideata e diretta dal Maestro Armando Bertozzi porta nei luoghi della cultura del Lazio l’incontro tra musica, jazz, danza e arti visive.

Dopo circa vent’anni di ricerca, produzioni e spettacoli dal vivo, Carmina Burana in Jazz, progetto ideato da Armando Bertozzi, torna in scena con una nuova produzione: “Echoes of Fortune – Carmina Burana in Jazz”.

Un percorso artistico nato molti anni fa e che nel tempo ha portato nei teatri, nei festival e nelle manifestazioni italiane una personale rilettura dei Carmina Burana, attraverso il jazz e l’incontro tra differenti linguaggi artistici.

Dopo la pausa iniziata nel 2019 e la successiva ripresa delle produzioni, ogni nuova edizione viene concepita come una nuova interpretazione dell’opera. Nel 2026 il progetto prosegue con Echoes of Fortune, una produzione che porta ulteriormente avanti questa ricerca.

LA FORTUNA, L’AMORE, IL DESIDERIO, IL DESTINO

Al centro della nuova produzione c’è la Fortuna, forza imprevedibile che attraversa la vita e ne modifica continuamente il percorso.

La scena racconta la storia dell’Amante e del Giullare, figure attraverso le quali emergono amore, desiderio, passioni e destino. Attorno a loro si muovono le misteriose figure della Fortuna, presenze che rendono visibile ciò che si muove nell’animo dei protagonisti.

La musica dei Carmina Burana incontra il jazz e l’improvvisazione contemporanea, mentre canto, violino, danza contemporanea, teatro fisico e pittura dal vivo contribuiscono alla costruzione di un racconto nel quale la musica diventa anche immagine, movimento e teatro.

È un dialogo continuo tra musica antica e linguaggi contemporanei, nel quale passato e presente si incontrano per costruire un’unica esperienza scenica.

MUSICA, JAZZ, DANZA E ARTI VISIVE

La produzione vede in scena musicisti, cantante, violinisti, danzatrici e pittori, con la direzione artistica di Armando Bertozzi.

Tra gli artisti coinvolti:

Leonardo Bertozzi – violoncello e contrabbasso

Pericle Odierna – strumenti a fiato

Armando Bertozzi – direzione artistica, batteria e percussioni

Alessandra Cosentino – attrice e cantante

Ledianа Bujari – violinista

Valentina Moriggi – violinista

Federica Marchetti – pittrice

Michelle Pandolfi – pittrice

Caterina Genta – coreografa e danzatrice

Raffaella Tagliente – danzatrice, coreografa e ballerina

Marialuna Bertozzi – design e tecnica luci

Luigina Bozzi – coordinatrice del suono e luci

Antonio Cirillo Cisterna – suono e luci

Lorenzo Giovannola – fotografo.

LA TOURNEE 2026

La produzione sarà presentata in una tournée che attraverserà diversi Comuni del Lazio e territori limitrofi, con appuntamenti da settembre a dicembre 2026.

SETTEMBRE

Sabato 26 settembre – ore 21.00

Velletri (RM) – Piazza Cairoli

Domenica 27 settembre – ore 19.00

Santa Marinella (RM) – Terrazza del Porto

OTTOBRE

Sabato 17 ottobre – ore 21.00

Bracciano (RM) – Teatro della Scala

Venerd. 23 ottobre – ore 21.00

Carpineto (RM) – Teatro Auditorium Leone XIII

Sabato 24 ottobre – ore 21.00

Poli (RM) – Museo Civico del Territorio

NOVEMBRE

Sabato 7 novembre – ore 21.00

Nazzano (RM) – Antico Teatro Comunale

Domenica 29 novembre – ore 17.00

Rignano Flaminio (RM) – Teatro Paladino

DICEMBRE

Martedì 8 dicembre – ore 21.00

Capena (RM) – Chiesa S. Antonio Abate

Sabato 12 dicembre – ore 21.00

Capranica (VT) – Teatro Francigena

Domenica 13 dicembre – ore 17.00

Artena (RM) – Granaio Borghese

Sabato 19 dicembre – ore 21.00

Alatri (FR) – Chiesa degli Scolopi

Domenica 20 dicembre – ore 17.00

Anagni (FR) – Sala della Regione

UN INCONTRO CON GLI ARTISTI

In occasione degli spettacoli è previsto anche un momento di incontro con il pubblico.

Due ore prima dello spettacolo, il pubblico potrà assistere a brevi prove dal vivo e incontrare gli artisti, scoprendo più da vicino il significato di Echoes of Fortune e il percorso creativo che unisce musica, jazz, danza e arti visive.

Un momento pensato per avvicinare il pubblico alla produzione e permettere di comprendere il lavoro che nasce dietro lo spettacolo.

UN PROGETTO CHE CONTINUA A TRASFORMARSI

“Echoes of Fortune” nasce dunque dalla lunga esperienza di Carmina Burana in Jazz, ma non vuole essere una semplice riproposizione di quanto già realizzato.

È una nuova tappa di una ricerca che continua a interrogare un’opera antica attraverso il presente.

La Fortuna, il destino, l’amore e le passioni diventano così materia di una nuova narrazione nella quale musica, jazz, danza, teatro e arti visive si incontrano e si trasformano reciprocamente.

Una produzione realizzata da Mondial Sound, con il sostegno della Regione Lazio, che rinnova una storia artistica lunga vent’anni e la porta nuovamente nei luoghi della cultura e dello spettacolo dal vivo.

ECHOES OF FORTUNE – CARMINA BURANA IN JAZZ

Musica | Jazz | Danza | Arti visive

Ideato e diretto dal MÅã Armando Bertozzi

Produzione Mondial Sound

Ingresso gratuito