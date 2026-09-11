PALOMBARA SABINA – Rifiuti abbandonati in fiamme: denunciato il proprietario del terreno

Ha trasformato il terreno in una discarica abusiva a cielo aperto.

Per questo la Polizia Locale di Palombara Sabina ha denunciato per deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi F. D., un 40enne di nazionalità romena residente a Tivoli proprietario di un terreno ubicato in Strada Ponte delle Tavole.

Secondo le prime informazioni raccolte dal quotidiano on line Tiburno.Tv, il fatto risale al tardo pomeriggio di martedì 8 settembre, quando è divampato un incendio nel lotto dell’uomo.

L’area e i rifiuti sequestrati dalla Polizia Locale di Palombara Sabina

Sul posto sono intervenute alcune squadre di Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, mentre la Polizia Locale ha interdetto un tratto di strada al traffico veicolare.

Una volta domato il rogo, gli agenti diretti dal Comandante Stefano Mormone hanno accertato che l’incendio era divampato da un deposito incontrollato di rifiuti non pericolosi provenienti da attività di costruzione e demolizione costituiti essenzialmente da metalli misti, legno e rifiuti urbani ingombranti per un volume totale stimato di circa 7 metri cubi.

A quel punto, a seguito di successivi accertamenti, la Polizia Locale ha individuato il proprietario del terreno e denunciato il 40enne romeno ai sensi del decreto ambiente numero 152 del 2006.

L’area di circa 250 metri quadrati è stata sottoposta a sequestro e il cittadino responsabile è stato indagato dalla Procura di Tivoli.