ROMA – Insoddisfatto del rapporto sessuale, turco aggredisce trans

La scorsa notte, in Largo Bortolotti, zona Marconi, un cittadino turco di 29 anni, già noto alle forze dell’ordine, dopo aver consumato una prestazione sessuale con una trans colombiana, ha preteso una ulteriore prestazione ma questa volta gratuita.
Al rifiuto della trans l’ha colpita al volto e ha tentato di sottrarle il denaro custodito nella borsa.
Il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, a seguito di una segnalazione al numero 112 ha permesso di bloccare l’aggressore ancora sul posto.
La vittima è stata immediatamente soccorsa e medicata sul posto dal personale medico del 118 per le lesioni riportate al viso, senza bisogno di ricovero.
A seguito della perquisizione personale, i militari hanno trovato l’arrestato in possesso di 3,75 grammi di hashish, motivo per cui è stato anche segnalato quale assuntore alla competente Autorità.
Successivamente su disposizione dell’Autorità Giudiziaria l’uomo è stato trattenuto in caserma, in attesa della convalida dell’arresto e del conseguente rito direttissimo.