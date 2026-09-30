PALESTRINA – Inaugurati il pronto soccorso, il reparto dialisi e la Casa della Comunità

Una nuova Casa della Comunità Hub, un nuovo Pronto Soccorso e una rinnovata Unità di Dialisi dell’Ospedale Coniugi Bernardini.

È il quadro degli interventi inaugurati oggi, mercoledì 30 settembre, a Palestrina, nel corso di una mattina dedicata alla rete sanitaria territoriale e ospedaliera della ASL Roma 5.

Alle cerimonie hanno partecipato il Presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, la Direttrice Generale della ASL Roma 5 Silvia Cavalli, la Direzione Strategica aziendale, i rappresentanti delle istituzioni e delle amministrazioni locali, le autorità del territorio e i professionisti sanitari dei presìdi coinvolti.

Tre interventi diversi per ambito e finalità ma accomunati dall’obiettivo di creare spazi nuovi, più funzionali e adeguati ai bisogni di salute del territorio palestrinese, rafforzando sia la prossimità dei servizi sia la capacità del presidio ospedaliero.

La Casa della Comunità di Palestrina, situata in via Porta San Martino 38, è stata interessata da una serie di interventi sistematici di adeguamento, ammodernamento tecnologico e riorganizzazione degli spazi interni.

La struttura, attiva h12 7 giorni su 7, si sviluppa su circa 600 metri quadrati, riunendo in un unico spazio diverse funzioni sanitarie e sociosanitarie: ambulatori destinati agli specialisti di endocrinologia, diabetologia e pneumologia, un ambulatorio della cronicità, un ambulatorio infermieristico, gli spazi per le cure primarie, l’accoglienza e l’ADI, il CUP e il PUA. A completare l’offerta gli ambulatori dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, oltre all’ambulatorio vaccinale, il centro prelievi e un’area dedicata all’integrazione sociosanitaria e alla collaborazione con il Terzo settore.

Un ulteriore elemento qualificante è rappresentato dalla telemedicina, che supporterà percorsi assistenziali integrati e centrati sui bisogni della persona attraverso televisite, teleconsulto tra professionisti sanitari e telemonitoraggio clinico.

L’intervento è stato realizzato con un investimento di oltre 1,4 milioni di euro finanziato con fondi PNRR – Missione 6, Componente 1, Investimento 1.1.

Presso l’Ospedale Coniugi Bernardini si è successivamente tenuta la cerimonia di inaugurazione del nuovo Pronto Soccorso e della rinnovata UOSD Dialisi.

L’intervento sul Pronto Soccorso è stato realizzato all’interno di un’area di 850 metri quadrati adiacente al presidio ospedaliero e ha portato alla realizzazione di un nuovo reparto di circa 585 metri quadrati, con 17 posti letto.

L’investimento complessivo è stato pari a 3 milioni di euro (fondi PNRR, ex DL 34/2020).

Gli spazi sono organizzati per aree omogenee assistenziali, così da poter avere una gestione differenziata dei pazienti per codice colore.

L’aver messo a disposizione del PS delle aree più grandi rispetto al passato – in particolare per quanto riguarda quella per il trattamento dei codici rossi – consentirà un potenziamento del sistema di risposta, cure più sicure e una maggiore umanizzazione dei percorsi.

Tra gli elementi di rilievo, la presenza del percorso del paziente infetto o potenzialmente infetto, che avrà a disposizione una camera con bagno ed un percorso protetto a lui dedicato. È inoltre presente la stanza codice rosa, che garantirà un percorso protetto alle donne vittime di violenza e ai loro bambini, ed è previsto l’ambulatorio pediatrico.

A completare il quadro, la realizzazione e l’adeguamento degli impianti elettrici e di climatizzazione, dei sistemi di alimentazione delle apparecchiature elettromedicali e degli impianti necessari a garantire sicurezza, ricambio e filtrazione dell’aria.

I lavori che hanno interessato la UOSD Dialisi hanno previsto invece una nuova distribuzione degli ambienti, con interventi architettonici e impiantistici finalizzati a migliorare la funzionalità e la fruibilità dei reparti e a garantire il rispetto dei requisiti di accreditamento richiesti. Sono state realizzate nuove partizioni interne e interventi sulle pavimentazioni, sui rivestimenti e sugli infissi, oltre alla revisione della compartimentazione antincendio e all’installazione di nuove porte tagliafuoco.

Sono stati inoltre installati nuovi impianti elettrici, di climatizzazione e idrico-sanitari, una rete fonia-dati, il sistema di chiamata infermieri, l’impianto di rilevazione incendi, il sistema di diffusione dei messaggi di emergenza e gli impianti per la distribuzione dei gas medicali.

L’intervento è stato finanziato con 1,1 milioni di euro nell’ambito dei Fondi Giubileo 2025.

Con le inaugurazioni di oggi, Palestrina vede così rafforzarti i servizi di assistenza sanitaria di prossimità e quelli del proprio presidio ospedaliero. Un investimento che interessa quindi diversi livelli di presa in carico e che punta a garantire ambienti più adeguati, percorsi più funzionali e servizi sempre più rispondenti ai bisogni della popolazione e al lavoro dei professionisti della salute.