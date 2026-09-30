PASSO CORESE – Torna il Festival della Famiglia: al via la VI edizione

Sabato 3 e domenica 4 ottobre il Bike Park di Passo Corese ospiterà il Festival della Famiglia, promosso dal Comune di Fara in Sabina, organizzato dalla Pro Loco Fara in Sabina APS, con il contributo della Fondazione Varrone e il patrocinio della Regione Lazio e della Provincia di Rieti.

Giunto alla sua VI edizione, il Festival è ormai un appuntamento riconoscibile nel calendario degli eventi del territorio.

Un’iniziativa che, anno dopo anno, ha saputo rinnovare la propria proposta mantenendo un filo conduttore preciso: creare occasioni in cui persone di età e interessi diversi possano incontrarsi, vivere gli spazi del territorio e trascorrere tempo di qualità insieme.

Le cinque edizioni precedenti hanno coinvolto famiglie, bambini, associazioni, istituzioni e numerose realtà locali, contribuendo a rafforzare una rete di collaborazioni che si è sviluppata nel corso degli anni.

La continuità della manifestazione è quindi anche il risultato del lavoro di tante persone e organizzazioni che, attraverso il proprio impegno, hanno contribuito a costruirne l’identità.

Anche quest’anno il Bike Park di Passo Corese si trasformerà in uno spazio aperto e accessibile a tutti, con proposte pensate per diverse fasce d’età e interessi.

Il programma prenderà il via sabato 3 ottobre alle ore 14.00 e proseguirà domenica 4 ottobre dalle ore 10.00, con un calendario articolato di iniziative. In programma laboratori creativi, animazione, letture, attività interattive, musica e tanto altro ancora.

Come nelle precedenti edizioni, saranno protagoniste anche molte associazioni del territorio, che porteranno al Festival esperienze, attività e proposte maturate nel corso dell’ultimo anno.

La manifestazione diventa così anche un’occasione per conoscere più da vicino il patrimonio di competenze, energie e iniziative che anima quotidianamente la realtà locale.

Il Festival nasce infatti dall’idea di dedicare uno spazio alle relazioni e alla socialità, mettendo al centro non soltanto la famiglia in senso tradizionale, ma l’insieme delle persone con cui si condividono esperienze, interessi, passioni e momenti della vita quotidiana.

Per due giorni il Bike Park sarà quindi teatro di attività pensate per bambini, ragazzi, adulti e famiglie, in un programma che intreccia cultura, creatività, intrattenimento e scoperta del territorio. Un’occasione per vivere un luogo pubblico in modo diverso e favorire l’incontro tra generazioni e realtà differenti ma complementari.

La VI edizione si inserisce così nel percorso avviato negli anni precedenti, confermando un appuntamento capace di mettere in dialogo istituzioni, associazioni e cittadini. Un fine settimana pensato per stare insieme, conoscere nuove realtà e riscoprire il piacere di vivere il proprio territorio attraverso esperienze condivise.

VI Festival della Famiglia

Dove: Bike Park, Passo Corese

Quando: sabato 3 e domenica 4 ottobre

Orari: sabato dalle ore 14.00 e domenica dalle ore 10.00