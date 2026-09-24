TIVOLI – Rapine in strada e in casa, il PD: “Sindaco, basta proclami sulla sicurezza”

In riferimento all’articolo GUIDONIA TIVOLI – Allarme sicurezza, rider di “Glovo” aggrediti e rapinati e in riferimento all’articolo TIVOLI – Legata, imbavagliata e rapinata in casa: paura in Centro, dal Gruppo consiliare del Partito Democratico di Tivoli riceviamo e pubblichiamo:

I consiglieri comunali del Pd Giovanna Marconi, Manuela Chioccia e Alessandro Fontana

“Pochi giorni fa il sindaco Innocenzi ha sostenuto che, dall’insediamento di questa giunta, Tivoli sarebbe diventata una città più sicura.

Viene davvero da chiedersi di quale città stia parlando.

Basta scorrere la cronaca locale delle ultime settimane per sbattere contro una realtà completamente diversa.

Tra Campolimpido e Bagni di Tivoli i rider vengono rapinati durante il lavoro; in via Empolitana sono andati a fuoco sei auto e uno scooter; al quartiere Braschi una donna è stata sorpresa in casa e imbavagliata per una rapina.

A questo si aggiungono arresti per spaccio a ripetizione, risse da strada, vetri spaccati, degrado legato all’abuso di alcol e sostanze.

Non sono “episodi isolati” da liquidare con una battuta: sono i fatti con cui chi vive qui fa i conti ogni giorno.

Amministrare non significa chiudere gli occhi e ripetere che le cose vanno a gonfie vele sperando che i cittadini ci credano.

Significa prendere atto dei punti critici e intervenire: pretendere un tavolo permanente con Prefettura e Questura, garantire pattugliamenti effettivi, far funzionare davvero la videosorveglianza invece di annunciarla a ogni campagna elettorale, e presidiare tanto il centro quanto le periferie.

La sicurezza di una comunità non si decide a colpi di comunicati stampa. Si misura la sera quando si torna a casa a piedi, quando si parcheggia la macchina o quando si alza la saracinesca di un negozio. E oggi, a Tivoli, troppe persone semplicemente non si sentono tranquille.

Meno rassicurazioni d’ordinanza, meno compiacimento: serve cominciare a gestire il territorio sul serio”.