TIVOLI – Angelo Marinelli lascia Fratelli d’Italia: “Lavoro di squadra impossibile”

Dal Consigliere Comunale di Tivoli Angelo Marinelli riceviamo e pubblichiamo:

Il Consigliere Comunale di Tivoli Angelo Marinelli

“Spettabile Redazione,

​chiedo lo spazio della Vostra testata per comunicare ufficialmente ai cittadini di Tivoli una decisione maturata con profonda riflessione e senso di responsabilità istituzionale.

In data 13 settembre 2026 ho formalizzato la mia uscita dal Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia e la contestuale adesione al Gruppo Misto del Consiglio Comunale.

​Si tratta di una scelta maturata a seguito di una lunga e attenta valutazione. In questi mesi ho cercato con costante pazienza e spirito collaborativo di promuovere un confronto interno costruttivo e una sintesi condivisa.

Questa necessità è emersa con particolare urgenza nell’ambito del lavoro svolto nella Commissione Lavori Pubblici, un organo fondamentale per la programmazione e la realizzazione delle opere e delle manutenzioni di cui il nostro territorio ha assoluto bisogno.

Purtroppo, la mancanza di ascolto e di supporto coordinato, unita a iniziative disorganiche e individuali, ha reso sempre più complesso portare avanti un’azione di squadra efficace ed efficiente in un settore così delicato per la città.

Di fronte all’impossibilità di proseguire un percorso proficuo all’interno del gruppo, ritenendo primario il rispetto verso i cittadini che mi hanno dato fiducia, ho preso l’unica decisione coerente: cambiare strumento per continuare a fare il mio dovere.

La decisione di passare al Gruppo Misto nasce proprio dalla volontà di svolgere il mandato con la massima autonomia, garantendo la dovuta serenità, velocizzazione ed efficacia all’azione amministrativa e ai progetti dedicati al territorio.

​Il Consigliere Comunale Angelo Marinelli e il sindaco di Tivoli Marco Innocenzi

Confermo in modo leale e convinto il mio sostegno alla maggioranza, al Sindaco Marco Innocenzi e alla piena attuazione del programma elettorale condiviso con la cittadinanza.

Il mio lavoro in Consiglio Comunale e nelle Commissioni continuerà ad avere un solo ed esclusivo punto di riferimento: l’interesse della città di Tivoli e la tutela delle sue infrastrutture e dei suoi quartieri.

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Ringrazio i colleghi di Fratelli d’Italia per il percorso svolto fin qui, augurando loro un sereno proseguimento di lavoro e confermando la piena disponibilità a un confronto sempre corretto e collaborativo sui temi di interesse comune.

Ringraziando la Redazione per lo spazio e l’attenzione concessi, porgo i miei più cordiali saluti”.