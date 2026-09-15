TIVOLI – Piromane in azione in via Empolitana: sei auto incendiate

Cronaca, Tiburno Quotidiano /

Intervento dei vigili del fuoco

Sei auto ridotte a carcasse, fiamme, fumo e paura.
E’ il bilancio provvisorio degli incendi appiccati all’alba di oggi, martedì 15 settembre, in via Empolitana, strada centrale nella città di Tivoli.
Un’immagine del video postato sul Gruppo Facebook “Tivoli Nostra Gajarda e Tosta”
A documentare i roghi sono due video girati dai residenti e postati dagli amministratori del Gruppo Facebook “Tivoli Nostra Gajarda e Tosta”.
Stando alle prime informazioni, gli incendi sarebbero due a distanza di oltre cento metri l’uno dall’altra e i veicoli coinvolti e danneggiati sarebbero sei.
Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento e bonifica.
I carabinieri indagano sull’origine dei roghi e per individuare gli eventuali autori.
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