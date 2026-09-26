Paura alla periferia Est di Roma per l’incendio di un appartamento.
Secondo una nota del Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma, la Sala Operativa ha disposto l’invio di due squadre in via Efisio Orano, nel quartiere Colli Aniene, a seguito di un incendio sviluppatosi all’interno di un appartamento all’ottavo e ultimo piano di una palazzina.
Sul posto sono intervenuti anche due autoscale, un’autobotte, il Capo Turno Provinciale e il Funzionario di Guardia, a supporto delle operazioni di soccorso.
I Vigili del Fuoco sono attualmente impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area.