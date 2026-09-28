MORLUPO – Marilena Riggio presenta il libro “La voce dell’Anima”

A Morlupo la voce dell’anima incontra quella dell’ansia

E se, invece di provare a fuggire da ciò che sentiamo, imparassimo finalmente ad ascoltarlo?

È da questa domanda, semplice solo in apparenza, che prende le mosse l’incontro in programma domenica 4 ottobre, alle 17.30, alla Bottega d’Arte di via Cesare Battisti 23, a Morlupo, dedicato al libro “La voce dell’Anima. Il richiamo di Ansia” di Marilena Riggio, pubblicato da EMIA Edizioni.

Un appuntamento che mette al centro la parola scritta, ma anche tutto ciò che spesso rimane appena sotto la superficie: la paura, l’ansia, le fragilità, le inquietudini e quel bisogno, sempre più presente nella vita quotidiana, di ritrovare un punto fermo dentro di sé.

Il libro di Marilena Riggio si muove proprio in questo spazio interiore. Non per offrire risposte facili, ma per attraversare quelle domande che arrivano quando il rumore esterno si fa più forte e diventa difficile distinguere ciò che siamo da ciò che ci accade.

L’ansia, allora, può essere guardata anche da un’altra prospettiva: non soltanto come qualcosa da combattere o da allontanare, ma come una voce che chiede di essere ascoltata. Un richiamo, appunto, capace di condurre verso una maggiore consapevolezza di sé.

A dialogare con l’autrice sarà Marianna Mariotti, mentre Giulia Venditti accompagnerà l’incontro attraverso la lettura di alcuni brani del volume.

La presentazione diventerà così un momento fatto non soltanto di parole, ma anche di ascolto, emozioni e domande.

Perché parlare di ansia significa, in fondo, parlare dell’essere umano. Delle sue paure e delle sue vulnerabilità, ma anche della possibilità di trasformare un momento di difficoltà in un’occasione per guardarsi dentro.

E forse è proprio questo il senso dell’appuntamento: fermarsi per un pomeriggio, lasciare fuori il rumore e provare ad ascoltare quella voce interiore che spesso continuiamo a rimandare.

Una voce che, qualche volta, non chiede altro che di essere ascoltata.

L’appuntamento è per domenica 4 ottobre alle 17.30, alla Bottega d’Arte di Morlupo, in via Cesare Battisti 23.