TIVOLI TERME – Sterpaglie in fiamme vicino alla scuola

Fiamme, fumo, sterpaglie e canne bruciati, strade chiuse.

E’ il bilancio dell’incendio avvenuto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 23 settembre, a Tivoli Terme.

Il fatto è accaduto verso le ore 12,45, in un terreno privato ubicato tra Strada dei Laghi e Viale Dante, in concomitanza con l’uscita degli alunni dalle vicine scuole del quartiere.

Le fiamme, partite inizialmente dal bordo della strada in strada dei Laghi, a causa delle raffiche di vento, si sono facilmente propagate bruciando sterpaglie e vegetazione in un terreno privato di circa 150 metri quadrati.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palestrina e, su chiamata della Sala Operativa Regionale, gli operatori dell’associazione di Protezione civile “VVAA – Volontari Valle Aniene Associati” che hanno evitato che le fiamme arrivassero fino alle abitazioni presenti nelle vicinanze.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della locale stazione di Bagni e gli agenti della Polizia Locale di Tivoli che hanno chiuso il transito in via dei Laghi e in viale Dante fino a largo Ugo La Malfa per consentire le operazioni di spegnimento e bonifica in sicurezza.

Non sono state coinvolte persone né case.