MORICONE – Un murale sulla parete del nuovo campo polivalente coperto

Un murale sulla parete del campo polivalente coperto.

Lo stabilisce la delibera numero 60 – CLICCA E LEGGI LA DELIBERA – varata giovedì 9 settembre dalla giunta comunale guidata dal sindaco Giovanni Battista Pascazi.

Con l’atto viene approvata la proposta progettuale presentata dalla “Art & Design di Simone Zingaretti” di Palombara Sabina per la realizzazione di un murales a tema sportivo delle dimensioni di 28 per 2,25 metri, per una superficie complessiva di 63 metri quadrati dell’importo complessivo di 7.500 euro.

Stando alla delibera, l’opera artistica sarà realizzata sulla parete esterna del nuovo campo polivalente coperto lato parcheggio.

Vale la pena ricordare che nell’impianto sono in corso lavori di riqualificazione da Città Metropolitana di Roma Capitale finanziati con fondi del PNRR – Programma Urbano Integrato Sport, benessere e disabilità iniziati il 21 novembre 2025 che dovrebbero terminare il 30 settembre prossimo (CLICCA E LEGGI L’ARTICOLO DI TIBURNO).

L’intervento, dal valore complessivo di 550 mila euro, prevede la completa sostituzione dell’attuale telo di copertura in PVC, in uso sin dalla fine degli anni ’90, con un innovativo sistema di copertura stratificata Cover Tray.