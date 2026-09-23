GUIDONIA – Pubblicato l’avviso per il rilascio di 21 licenze Ncc

Il Comune di Guidonia Montecelio ha approvato l’avviso pubblico – CLICCA E LEGGI L’AVVISO – per la presentazione delle manifestazioni di interesse finalizzate al rilascio di 21 nuove licenze NCC.

Lo stabilisce la Determina Dirigenziale numero 107 – CLICCA E LEGGI LA DETERMINA – firmata il 21 settembre dal dirigente al Patrimonio Flavio Fabbietti.

“E’ il nuovo passo di un percorso che ho fortemente voluto, nell’interesse di dotare la Città di Guidonia Montecelio di un nuova opportunità per un nuovo servizio – spiega soddisfatta Valentina Torresi, Assessore al Bilancio e ai Trasporti della Città dell’Aria –Una soddisfazione che deriva non soltanto dal servizio in sé, ma anche dalla grande condivisione con Città Metropolitana e le associazioni di categoria, protagonisti insieme a noi di un percorso all’insegna del dialogo, proficuo e produttivo. Stiamo lavorando per ampliare, in futuro, il numero delle licenze messe a bando”.

Chiare le parole dell’Assessora.

“Quanto approvato rappresenta una fase esplorativa: successivamente verrà predisposto un bando al quale potranno partecipare solo coloro i quali hanno presentato la manifestazione di interesse e che saranno risultati idonei.

Ricordo che la procedura è completamente telematica, e che le domande dovranno essere inviate attraverso la piattaforma TRASPARE”.

Tra i requisiti figurano la cittadinanza italiana o di altro Stato dell’Unione Europea, l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di cui all’art. 6 della Legge 21/1992, l’iscrizione al Registro delle Imprese o all’Albo Artigiani, la disponibilità del veicolo secondo le modalità indicate nell’avviso ed ancora “come condizione vincolante, una rimessa o una sede operativa nel territorio della Città dell’Aria. Come facilmente immaginabile, è importante una conoscenza approfondita del nostro territorio e dei suoi percorsi per un servizio di questo tipo”, chiude Torresi.

“Un passo importante, che premia il lavoro portato avanti da Valentina Torresi e che soprattutto dota Guidonia Montecelio di un servizio che è prerogativa delle grandi città, gruppo al quale questa amministrazione comunale mira per portare Guidonia Montecelio a farne parte, non soltanto per dimensioni e popolazione, ma anche e soprattutto per servizi e attenzione a territorio e cittadini”, afferma Adalberto Bertucci, Capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio Comunale di Guidonia.